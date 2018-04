En una resolución publicada este viernes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncia apertura de investigación y formula cargos contra 13 medios por haber publicado 19 encuestas, sin que estas hayan sido remitidas a él.

Así mismo, anuncia también apertura de investigación y formulación de cargos contra la encuestadora Yanhaas por no haberle remitido las encuestas o, como mínimo, “la ficha técnica respectiva, una copia del instrumento o formulario utilizado en la recolección de la información y los resultados de la encuesta”.

Por esta razón la encuestadora y los medios enfrentan una sanción de “25 a 40 salarios mínimos mensuales o con la suspensión o prohibición del ejercicio de actividades”.

La resolución es absurda no solo por la extemporaneidad, sino por el error de invocar normas que solo aplican a encuestas electorales para hacerlas extensivas a encuestas de opinión.

Al enumerarlos, queda claro que todos esos medios solo publicaron una encuesta sobre la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos.

El gran despliegue del Consejo Nacional Electoral contrasta con su silencio en torno a la polémica por el pronóstico de Cifras & Conceptos de César Caballero, que dejó por fuera de la segunda vuelta al candidato Gustavo Petro, dejando como finalistas a Iván Duque y Germán Vargas Lleras.

Cuando presentó su pronóstico (que se diferencia de una encuesta en que permite hacer predicciones, no es solo una ‘foto’) Cesar Caballero habló de sus aciertos en las legislativas del 11 de marzo de 2018, pero omitió –inicialmente- que no había acertado en la Florida (según comentó el periodista Luis Carlos Vélez en Twitter), donde hizo el mismo tipo de trabajo para Univisión, y que anticipó que Hillary Clinton ganaría ese Estado y la presidencia, lo que no ocurrió.

“Los pronósticos son un ejercicio complejo y arriesgado. Enhorabuena para @cifrasyconceptos por seguir intentándolo a pesar de los resultados anteriores”, dijo Vélez en Twitter.

Días después, en su columna de El Espectador, agregó que con este pronóstico terminó favoreciendo a Germán Vargas Lleras. Pero Vélez no fue el único crítico.

“La última ola manipuladora que está en pleno desarrollo busca reencauchar a Germán Vargas como candidato de centro, inclusive de centro izquierda. Una firma encuestadora no vacila en predecir que él va a pasar a segunda vuelta, basando esta conclusión en un modelo que posee la empresa y no revela todavía, que combina los resultados con los de la ‘mermelada’”, dijo Rudolf Hommes.

Ante la polémica, César Caballero insistió en que sí había acertado; es más, que lo había hecho en 14 de 15 premisas. Pero lo cierto es que Caballero nunca contó su experiencia en Estados Unidos cuando presentó su metodología y resultados en Caracol, lo que hubiera dado contexto a los oyentes, potenciales electores y medio que lo contrató, hablando bien de su transparencia.

El cualquier caso, Caballero no solo está corriendo un nuevo riesgo de equivocarse, sino de ser señalado de querer modelar, manipular a la opinión, en lugar de solo reflejarla.

Caballero dijo que usando la misma metodología que permite predecir los huracanes y los movimientos en las bolsas de valores, hizo la predicción de que Duque y Vargas Lleras pasarán a segunda vuelta.

Para llegar a ese pronóstico, Caballero dijo que se tomaron en cuenta muchas variables (o dimensiones), como las encuestas de firmas reconocidas (las de Invamer, las de Yanhaas, las de Guarumo, Etc.), los resultados de las elecciones para Congreso del 11 de marzo, pronunciamientos de actores políticos en medios, y entrevistas directas con ellas. Además, agregó, se irán haciendo ajustes a la luz de la nueva realidad política y los resultados de las encuestas. El resultado final toma en cuenta el voto de opinión y el de las maquinarias políticas.

Pero al ritmo que ha mostrado el Consejo Nacional Electoral, si investiga lo que Vélez y Hommes sugieren y llega a la conclusión de que hay que hacer algo contra el encuestador solo lo hará en abril de 2019, cuando ya hay un presidente.

¿O será suficiente con mandar la ficha técnica?