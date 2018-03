Para Coronell, el trino del expresidente es una amenaza velada para sacar del aire a Noticias Uno, noticiero del que es accionista, y que ha publicado varias investigaciones sobre él.

El trabajo investigativo del noticiero le ha merecido el veto público del expresidente, que ha hecho comentarios en su contra o se ha abstenido de responder preguntas de sus periodistas.

Interrogado sobre el tema, el candidato Iván Duque dijo a Blu Radio este lunes en la noche:

“Yo no soy intérprete de trinos. Yo lo que le quiero decir a todos los colombianos es que en un gobierno de Iván Duque la libertad de prensa se defenderá. He sido, soy y seré un defensor de ese principio, es más, he cuestionado muchas cosas de la dictadura de Venezuela por haber acabado con la libertad de prensa. Quienes hoy tienen concesiones y las están administrando bien no tienen por qué tener ningún tipo de preocupación con un gobierno de Iván Duque”.

La respuesta de Duque se produce en el contexto de las dudas que ha generado su independencia frente al expresidente Uribe.

”Me parece desafortunado ese trino, Daniel Coronell es un símbolo de la independencia en Colombia, y el hecho de que empiece Uribe a hablar por el eventual gobierno de Duque genera muchas sospechas que preocupan al país porque no se sabe entonces que tan independiente va a ser Iván Duque frente al ex presidente en su eventual Gobierno”, dijo Alejandro Santos a Caracol Radio.