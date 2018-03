El demandante es el abogado José Luis Reyes Villamizar, que se define como simpatizante del Centro Democrático, y para quien la viñeta de ‘Matador’ sobre Duque viola sus derechos al buen nombre, a la libertad de conciencia y a la libertad de elegir, y es ofensiva.

En declaraciones a Blu Radio, ‘Matador’ explicó que la idea de comparar a Iván Duque con un cerdo no es completamente suya. “Alguna vez estaba navegando en Internet… eso no es mío. Me mandaron un meme de una fotografía de Duque y enseguida una fotografía de Porky, y las similitudes son muchas”, dijo ‘Matador’.

Porky es un personaje de dibujos animados creado por los Estudios Warner Bros., y aparece, entre otras, en las series ‘Looney Tunes’ y ‘Merrie Melodies’. Su personalidad está marcada por el hecho de que es un cerdito tranquilo, tímido e indeciso que suele tartamudear al hablar.

“Ese es como gordito, como rosadito. Es una cosa como hasta tierna”, continuó ‘Matador’ en la emisora. “Entonces, yo lo dibujo… Yo utilizo muchas veces animales para dibujar a los políticos. Obviamente, los animales se ofenden también, me imagino, que los caricaturicen con un político”, se burló.

“Por ejemplo, Pastrana. Acuérdense que Pastrana y Uribe se odiaban. Pastrana no bajaba a Uribe de ‘paraco’, y Uribe no lo bajaba a él de que le había entregado el territorio colombiano a las Farc en el proceso de paz fallido. Ahorita ya son íntimos amigos. Entonces, yo lo dibujo siempre como un perrito faldero, y no se llama Pastrana, sino ‘Pastrami’; es una asociación de ideas”, explicó el caricaturista.

Más temprano, en Facebook, ‘Matador’ dijo que con la acción de tutela en contra de él y del periódico quieren “censurar” su libertad de expresión y además buscan que se retracte por su caricatura. También denuncia que el partido Centro Democrático “altera” sus caricaturas y “las usa de manera ilegal”.

Pero ‘Matador’ no es el único que compara a Duque con el famoso cerdito de los dibujos animados. Tola y Maruja también usan esa analogía para difundir su sátira política: