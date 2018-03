Según el aspirante, uno de los responsables es Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta que se encuentra preso, y que habría mandado a centenares de personas para organizar el sabotaje.

En este trino, el exalcalde de Bogotá señaló a Suárez como uno de los responsables del ataque al vehículo en el que él se transportaba:

No hay disparos sobre el carro en el que voy. Organizaron un sabotaje violento contra la manifestación con un centro de mando; la carcel y Ramiro Suarez exalcalde a quien denuncié como asesino y parámilitar. El saboteo llegó con gente en siete buses. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2018

Según El Espectador, Petro también comparó al exalcalde de Cúcuta con Enilce López ‘La gata’.

“‘La Gata’ desde el hospital dirige parte de la política caribeña y se da besitos con expresidentes de la República que ella financió. Y aquí el señor Ramiro Suárez Corzo por Skype, por redes, por entrevistas personales también se da besitos con expresidentes de la República y con actuales candidatos a la Presidencia”, agregó.

De manera indirecta, el candidato señaló al actual alcalde de la capital de Norte de Santander, César Rojas Ayala, por un decreto en el que se prohíbe los actos en plaza pública hasta el próximo 12 de marzo.

El artículo continúa abajo

“El único requisito que tiene el derecho a la reunión política es avisarle al alcalde con 48 horas mínimas de anticipación y es exactamente lo que se hizo. No es pedir permiso. Los derechos fundamentales no están bajo el permiso de nadie, se ejerce, o si no, no estamos en un estado social de derecho. Al alcalde de Cúcuta hay que preguntarle si en Cúcuta vivimos en una dictadura o bajo la constitución del 91”, aseguró Petro en su intervención pública.

Frente a esto, el alcalde Rojas Ayala publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: