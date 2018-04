De entrada, Rey confesó que se sentía “un poco intimidada” porque Sergio Fajardo era el candidato “más guapo” en estas elecciones presidenciales. El exgobernador de Antioquia, fiel a su timidez, no le dio a la española mayores oportunidades para que figurara con sus comentarios pícaros y suspicaces, pero Eva logró sacar a Fajardo de su ‘zona de confort’ en el final de la entrevista.

“Yo si tengo que preguntar, es que lo veo: ¿calzoncillo largo o corto? No me puedo resistir”, apuntó la periodista. A tal interrogante, Fajardo sonrió, pero no respondió con la precisión que la española esperaba.

Eva insistió y le preguntó a Fajardo si sabía quién era Esperanza Gómez. “No la conozco, pero sí he oído hablar de ella, no la he visto. Vi una, que me mostraron el otro día, una actriz que se llama Greeicy (haciendo referencia a Greeicy Rendón)”.

El candidato de la ‘Coalición Colombia’ le dio a Rey un ‘pasegol’ que ella no desaprovechó. “Ah, la cantante de reggaetón. ‘Somos amantes’ (coreó la española, haciendo referencia a la canción de Greeicy Rendón ‘Amantes’”. La echada de perros vendría en seguida:

“Somos amantes… que es lo que yo quería hacer contigo, pero como no me dejas. Tiene una canción (Greeicy) que se llama ‘Amantes’. Pero como no me das permiso porque eres tan serio y no me dejas penetrar ahí en ese muro que me has puesto”, afirmó la periodista.

El artículo continúa abajo

Fajardo no fue cortante ante la muestra de afecto de Rey y respondió: “Todo muro se puede derrumbar”. A lo dicho por el candidato, Eva sentenció: “Tranquilo, yo sigo ahí golpeando”. Así se dio la sugestiva conversación entre la española y Fajardo: