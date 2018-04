Piedad Córdoba concedió una entrevista a la revista Semana en donde aseguró que desde hace varios años Juan José Rendón le armó una aparente campaña para “ridiculizarla”, y que eso le ha hecho “mucho daño”.

“Él (J.J. Rendón) sí tuvo mucho que ver con mi renuncia, pero no solamente por la campaña de ahora. Montó una estrategia desde hace mucho creando una serie de preconceptos que desfiguraron mi trabajo humanitario, yo no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hice porque conozco por dentro el conflicto y quería tratar de salvar muchas vidas. No fue solamente de las Farc, recibí muchos secuestrados del Ejército de Liberación Nacional”, explicó Córdoba a ese medio.

La excandidata presidencial aseguró en la entrevista que el objetivo de Rendón, era, supuestamente, “desvirtuar” su imagen y hacerla “parecer como una delincuente, terrorista, guerrillera”.

“Él (Rendón) tuvo mucho que ver entre otras porque en un evento que hubo de actualización de mercadeo electoral estuvo ahí -yo no lo conocía- y yo estaba en esa época rapada y me preguntó públicamente que si yo era lesbiana o padecía cáncer con el afán de ridiculizarme”, agregó.

De hecho, el mismo J.J. Rendón reconoció, sin ruborizarse, que influyó para sacar a Córdoba de la carrera por la presidencia en Colombia, y que actualmente le está ‘metiendo la mano’ a la campaña para favorecer a Iván Duque y tratar de perjudicar a Gustavo Petro.

“Y en Colombia, saludos a Piedad, estoy muy feliz que te retiraste. Me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc, me estoy ocupando de Petro, por mi cuenta y riesgo, con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto”, dijo Rendón, conocido como el ‘Rey de la propaganda negra’, en entrevista con Jaime Bayly.

Por eso, Córdoba señaló en Semana que Rendón no trabaja solo para favorecer campañas, y que presuntamente hay alguien detrás que financia su trabajo.

“Tiene que ser uno muy pendejo para creer que él está actuando en solitario. Primero, porque él no hace nada donde no le paguen, a él lo rige el dios dinero, y segundo, porque hace parte de una derecha internacional que no permite que en países como el nuestro haya cambios. Él ha venido aquí a interferir […]”, puntualizó.

Esta es la entrevista de Rendón con Jaime Bayly (a partir del minuto 16:50 habla de Córdoba):