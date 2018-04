El exalcalde de Bogotá asegura que su candidatura ya alcanza o supera a la de Iván Duque en la intención de voto de los colombianos, pero habría interesados en que esa tendencia no se refleje en las encuestas.

Petro publicó fragmentos de un supuesto empleado de una encuestadora que denunciaría manipulación de los datos en ‘La gran encuesta Invamer Gallup’ para Semana, Caracol y Blu Radio.

Incluso Germán Vargas Lleras, rival y abierto contradictor de Petro, manifestó en su cuenta de Twitter estar de acuerdo con él “por primera vez en la vida” y preguntó por las relaciones de los socios de las encuestadoras con las demás campañas políticas:

De buena fuente me cuentan que El Tiempo le pidió a Guarumo un ejercicio de prospectiva similar al de Cifras y Conceptos y también mostraba una realidad diferente a la de las encuestas. Esa fuente también me cuenta que la encuestadora decidió no publicar el ejercicio.

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) April 26, 2018