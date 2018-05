Luego de ese hecho, en el que al expresidente Uribe se le vio fuera de casillas, Gustavo Petro trinó en Twitter que la figura de un expresidente hay que respetarla, así haya diferencias ideológicas.

El artículo continúa abajo

Este fue el tuit de Petro:

Llamo a la ciudadanía a respetar al expresidente Alvaro Uribe. Cualquiera que sean las diferencias, cualesquieran que sean las decisiones judiciales, se trata de un representante de una parte de la sociedad. Es hora de entendernos, de vivir juntos. Es hora de una Nación. https://t.co/Z2462rYSwa — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 30, 2018

En el conversatorio donde el senador Álvaro Uribe fue agredido verbalmente, el político se vio obligado a subirse a una roca y decirles a los jóvenes que lo atacaban: “No me digan asesino. No me insulten. Denme argumentos”.

Vea también: A Uribe le ‘sacaron la piedra’ en universidad de la Costa