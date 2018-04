“En el escenario hipotético de que el próximo 7 de agosto usted se coloca la banda presidencial y va a radicar sus primeros proyectos de ley en el Congreso. La pregunta es: ¿dentro de esos proyectos va a haber una reforma tributaria y qué elementos va a llevar?”, preguntó el director de Portafolio, Ricardo Ávila, al candidato Petro.

Su respuesta fue: “Claro, la intención desde el punto de vista tributario es hacerlo coherente con un crecimiento económico productivo, en un modelo productivo y no extractivista. Para poder hacer crecer los puestos de trabajo y la equidad social en Colombia”.

El artículo continúa abajo

Además, dijo que esa reforma tributaria incluirá gravar los excedentes económicos que no van a la producción: tierra no fértil, tierra fértil no cultivada, dividendos hacia afuera del país, las importaciones no necesarias, etc.

“Va a haber un proyecto de reforma tributaria en la perspectiva de disminuir el déficit fiscal”, sostuvo.

También dijo que va a hacer una reforma pensional porque el presupuesto gasta 41 billones hacia el sistema pensional de forma directa y traslada la mitad de la rentabilidad a los fondos privados de pensiones.

Este es el debate completo de Portafolio: