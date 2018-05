Pero la situación se puso aún más tensa cuando varias personas le comenzaron a gritar “¡paraco!” y “¡asesino!”, improperios que enfurecieron al senador Álvaro UIribe Vélez.

La reacción de Uribe fue increpar a los estudiantes y decirles “por qué no subieron a debatir” cuando él los invitó a dialogar con argumentos.

Pero como no logró calmar los ánimos, entonces Uribe se trepó en una piedra y desde allí los retó.

“Le ofrezco debate al que quiera; no me digan asesino, no me insulten, denme argumentos. Esto es debatiendo, señores; no insultando”.