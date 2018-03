Para que esos connacionales ejerzan su derecho al voto, la Cancillería trabaja en articulación con la Registraduría Nacional durante el desarrollo de las elecciones, afuera del país, de Congreso y las consultas interpartidistas.

Desde el pasado lunes, y hasta este sábado 10 de marzo, los 720.259 connacionales han tenido a su disposición 130 mesas ubicadas en las 117 misiones consulares de Colombia, agrega la Cancillería en un comunicado.

El artículo continúa abajo

Para este domingo, día en el que se espera la mayor participación de los connacionales, se duplicará el número de puestos de votación, para un total de 234, es decir, se abrirán puestos en 117 lugares de votación adicionales a nuestras sedes consulares, y habrá un total de 1.175 mesas instaladas.

A todos esos colombianos que viven en el exterior y que están habilitados para votar, la Cancillería les recomienda que madruguen y no esperen hasta el último momento. “Recuerde que a las 4:00 de la tarde se cierran las urnas y después de ese momento los ciudadanos no podrán votar, así se encuentren en la fila, si no alcanzaron a entregar la cédula perdieron la oportunidad de ejercer su derecho al voto”, recuerda.