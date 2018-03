Ese argumento lo dio Mockus en entrevista con Vicky Dávila, en La W. Según él, Petro es muy buen orador, pero no le gusta el tema de cumplir las leyes.

A lo que se referiría Antanas Mockus es a comentarios que ha hecho Petro como que, si llegará a la Presidencia, propondría una asamblea constituyente para cambiar la Constitución.

Otros aspectos que estarían relacionados con su comentario tienen que ver con incumplimientos a la ley en los que habría incurrido Petro durante su administración en la capital. Por ejemplo, irregularidades en el subsidio de Transmilenio por las que recibió una sanción de 217 mil millones de pesos, y otras irregularidades por la implantación del nuevo esquema de basuras (120 mil millones de sanción, según RCN Radio.

No es la primera vez que Antanas se refiere a Gustavo Petro. Este lunes, en entrevista con Yamid Amat, en CM&, aseguró que el candidato presidencial es mejor denunciando que administrando.

“¿Qué hizo Petro en Bogotá? Petro fue muy buen congresista, yo creo que me quedará difícil ser tan bueno como él, pero como ejecutor me siento no mucho mejor, pero resisto la comparación”, dijo.

Y agregó que Petro, para él, fue un mal alcalde también porque no acogió la ley como debe acogerla un gobernante.

“Las políticas públicas, como la de aseo, deben ser revisables, pero tienen un procedimiento (…) tengo información suficiente para hacer estos juicios que estoy haciendo. No quiero pelear con Petro, pero la crítica debe ser precisa”, agregó y, en buen tono, dijo que no quiere “torear” al exalcalde.

