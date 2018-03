“La licencia la pedí en los últimos días de diciembre (…) no tuve nada que ver con la negociación de ese contrato. Me molesta que se interprete que existe esa inhabilidad”, sostuvo a ese mismo medio radial.

Según él, la licencia que solicitó le permite participar en política sin problema alguno. Además, aclaró que no se mete en los asuntos administrativos de la corporación.

“No hay ninguna inhabilidad. Estoy dedicado al proceso electoral y he dejado de lado totalmente a Corpovisionarios. Si ustedes me preguntan cuál es el contrato con la gobernación no podré contestarles con precisión porque no he estado sobre el tema”, sostuvo Mockus, que el domingo pasado logró la segunda mejor votación del país, y solo fue superado por Álvaro Uribe.

Este martes en la mañana, La Fm. aseguró que el ahora senador electo podría estar inhabilitado por dicho contrato y citó el artículo 180 de la Constitución que prohíbe que los congresistas tengan participación y desempeñen un cargo en alguna organización; tampoco les permite firmar contratos con organizaciones del Estado.

Mockus, senador electo por la Alianza Verde, fue el segundo candidato más votado en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que obtuvo más de 540.000 votos, detrás de Álvaro Uribe Vélez.

La votación por el también exalcalde de Bogotá sorprendió pues se había retirado de la actividad política hace más de ocho años después de haber aspirado a la presidencia y de que le fuera diagnosticada la enfermedad de Parkinson.