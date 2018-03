Cabal presentó tres proyectos en los últimos seis meses y ha tenido 27 citaciones de control político en sus cuatro años en el Capitolio Nacional, según Congreso Visible.

Esta plataforma reporta que la representante tiene una posición en contra del aborto, el consumo de marihuana, el divorcio, el matrimonio homosexual, el sexo antes del matrimonio y la eutanasia.

Sin embargo, sus declaraciones públicas son especialmente polémicas en otros temas. La más reciente fue por asegurar que los jóvenes víctimas de falsos positivos, que fueron asesinados y presentados como guerrilleros dados de baja, “no eran tan inocentes como se cree”.

El artículo continúa abajo

También ha sido criticada por sugerir que se sustituyeran las leyes por los 10 mandamientos de la Biblia, y asegurar que la masacre de las Bananeras en realidad es un “mito de la narrativa comunista” y había sido en realidad “una confrontación armada”.

Además, su nombre se ha popularizado por declaraciones en las que ha asegurado que la desaparecida Unión Soviética hace parte de las Naciones Unidas, y por afirmar que Gabriel García Márquez y Fidel Castro estarían “juntos en el infierno”, minutos después de la muerte del Nobel de literatura en abril de 2014.

Al conocer el resultado, la representante se refirió al resultado en sus redes sociales:

“Lo Logramos, ya tenemos una curul en el Senado. Tenemos votos propios, estamos haciendo partido sólido en el sentido de que no estamos dejándole todo el trabajo a Uribe. Pelear contra la maquinaría es violento, no tenemos mermelada, no tenemos el presupuesto que los otros se gastan, y no tenemos burocracia”, según dijo.