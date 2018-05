La revista Bocas que edita mensualmente el periódico El Tiempo me pidió la colaboración de entrevistar al Doctor ( ese sí es Doctor de verdad ), Sergio Fajardo. Mi voto será por él y esto no significa votar en contra de ningún candidato. Su programa de gobierno me parece muy equilibrado y coherente. Además, estoy sintonizada con la convicción de que gobernar es, ante todo, educar. Educar para crear pensamiento crítico, personas libres, no moldes, ni ideologías fijas. Lean la entrevista en mi perfil para poder debatir y conversar. En esta cuenta hay tapete rojo para todas las formas de pensamiento. Abrazos.

A post shared by margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) on Apr 30, 2018 at 10:59am PDT