#LosTallaBajaEnLaW Mi último hijo nació con la condición de talla baja. Pero estamos en torno al amor. Le digo que en la calle se va a encontrar gente que los va a molestar. Pero él está en la banda de guerra…: Alexis Calvo (#FacebookLive) >>> https://t.co/G2YeH9ot51 https://t.co/S3Z6VxeEE9

A post shared by Alexis Calvo Sarmiento (@alexisconaltura) on Feb 8, 2018 at 12:50pm PST