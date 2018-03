“Perdimos una curul. El sistema de lista abierta, ahí sí gané yo la discusión, le quitaba fuerza y dignidad a nuestra presentación. Yo era partidario de que la fuerza y la unidad nos la daba Uribe, y por lo tanto era mejor concentrar la votación en Uribe, o en el logotipo, es decir, en lista cerrada. Pacho Santos llegó con la teoría de que una lista abierta nos daba 5 o 10 curules más. Ese debate fue el único que gané, creo que los hechos me dieron la razón”, dijo Gaviria en La W.

En la opinión del senador, entonces, de haber tenido una lista cerrada, y no la sugerencia de Pacho Santos, habrían logrado más curules y, por lo tanto, él habría repetido su puesto en el Congreso, al que no podrá volver a pesar de haber obtenido más de 25 mil votos.

José Obdulio no se refirió sobre las personas del Centro Democrático que conformarán el Congreso hasta el 2022, de los que dijo no conocer personalmente a casi nadie, tal vez a cinco o a seis de ellos. No obstante, se siente ganador por el apabullante triunfo de Iván Duque en la consulta interpartidista.

“Me dediqué hace 2 años a convencer a mis compañeros del Centro Democrático que había ya relevo generacional y condiciones para ganar la presidencia, porque teníamos un nuevo gran dirigente político colombiano y ese es Iván Duque. El pueblo colombiano lo reconoció ayer así”, concluyó el senador.