“Al señor J.J. Rendón, primero, no lo conozco. No lo he conocido nunca y no está asesorando nuestra campaña. Yo no sé el doctor J.J. Rendón qué haga o qué no haga, no lo conozco, no está vinculado a nuestra campaña”, dijo Ivan Duque en un comunicado.

Declaración del candidato presidencial @IvanDuque sobre J.J. Rendónhttps://t.co/a28YAXoRfv — Centro Democrático (@CeDemocratico) April 12, 2018

El venezolano, que trabajó en campañas con Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, afirmó que usó estrategias para “ocuparse” de Piedad Córdoba, de las Farc y de Gustavo Petro, el mayor contendor de Iván Duque según las encuestas que han revelado la intención de voto en los últimos dos meses.

Le preguntaron si estaría dispuesto a trabajar con Iván Duque, y afirmó que “estoy colaborando indirectamente, haciendo lo que pueda para concientizar a través de los medios que están a mi alcance que Petro es una mala opción para Colombia”.

Duque, por su parte concluyó diciendo que el país no puede caer en el odio. “Colombia no puede caer en la práctica del odio de clases ni del populismo. Colombia necesita una visión de futuro con legalidad, emprendimiento y equidad, que es lo que estamos proponiendo”.