En las entrevistas que entregó la mujer a varias emisoras en la mañana de este martes no logró dejar claro si es pareja, o no, del congresista. Sin embargo, sí insistió en que el senador Bernabé Celis nunca la agredió físicamente y que se golpeó sola con una mesa:

“Me resbalé, me golpeé contra un mueble de mi casa y de eso han armado semejante situación que él me golpeó. En ningún momento el que golpeó. Eso no es cierto. […] El golpe fue al lado de la ceja izquierda. Yo no puse ningún denuncio y Medicina Legal no hubo porque no he sido agredida físicamente. Tanto así que hoy he acudido a mis labores normales”.

Sin embargo, a lo largo de las conversaciones que sostuvo con Blu Radio y con W Radio se refirió al senador y al episodio que se conoció en la tarde de este martes como una situación normal entre dos personas que sostienen una relación.

Algunas de las frases que dijo Romero:

– “Es una pelea de pareja. Es una pelea normal en donde una pareja discute y ya”.

– “Yo tengo una vida privada y yo tengo derecho a tener una relación de pareja”.

– “Fue una situación netamente de unas reclamaciones entre una pareja”.

– “Mantengo una relación con él, pero no es una relación permanente”.

– “Estamos en una situación de arreglar unas cosas muy personales que son de mi intimidad, se lo aclare a la Corte Suprema. Y no quiero hablar sobre el tema de mi intimidad, y lo digo porque tengo un hijo y no quiero que se sienta señalado”.

El senador quedó libre luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que no había razones para investigarlo por violencia intrafamiliar, que fue el delito con el que llegó el caso ante la sala penal del alto tribunal.

Ante eso, ella dijo: “Un uniformado determina que involucra un tema de violencia intrafamiliar, cuando Bernabé no vive conmigo, en el mismo techo. Eso lo saben los penalistas, que cuando hay violencia intrafamiliar es cuando hay convivencia”.

Sin embargo, ante la pregunta puntual de Julio Sánchez Cristo sobre sí ella es o no la pareja de Celis, dijo puntualmente:

“No soy la pareja de él”.

Por último, se refirió a una denuncia que Elvia Páez, exesposa de Celis, interpuso ante la Procuraduría criticando el desempeño de sus labores. Romero, muy afectada por la situación, demostró que tiene un conocimiento claro de la vida personal del senador, lo que también demuestra una relación cercana:

“Quiero aclarar que ella no es actualmente la esposa de él. Él se separó hace cuatro años de ella. Yo me enteré hoy que ella me había puesto esa queja ante la Procuraduría, cuando me investiguen internamente responderé esas afirmaciones porque yo las desconozco. No lo he acompañado a sus labores políticas. Y no sé, tal vez ella no ha separado el tema de su separación”.

Esta es la respuesta del Ministerio Público a esa denuncia:

También aclaró que su trabajo en el Ministerio Público no es una cuota política del senador, y contó cómo llegó a ese cargo: “Me nombró Alejandro Ordóñez. Me designó como procuradora hace 7 años. Él me conoce desde muchísimo antes que yo entrara a la universidad. Él fue profesor mío. Era un gran amigo de mi papá. No soy cuota política de Bernabé, eso es falso”.