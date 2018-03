“Personas abusan de mis padres y de mi imagen citando a reuniones de respaldo a candidato presidencial en la casa de mis padres. No es verdad”, subrayó el ‘escarabajo’.

Luis Quintana, padre del deportista, confirmó en La F.M esta información, respecto a menciones de la familia en reuniones relacionadas con el candidato:

“No sé con quién tenga que hablar porque no tengo contacto con nadie. Llegaron políticos a la casa, que si les dejaba pegar un afiche. En mi casa no hay afiches, no podemos jugar con la imagen de Nairo. Esto no es un beneficio para los Quintana”