El tema de la ausencia del candidato de la Colombia Humana al debate organizado este miércoles por la noche en la capital antioqueña por El Colombiano, y al que sí fueron Iván Duque, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle, lo abordaron en la mesa de trabajo de Blu Radio.

Linero no iba a participar. Solo se preparaba para hablar de obesidad. Sin embargo, Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, tocó el tema y, de entrada, calificó el debate como “un poquito aburrido”.

Y agregó: “Nada importante. Lo verdaderamente importante no pasó allí. Gustavo Petro no fue y está dando una demostración de por qué no fue a ese debate. Las imágenes que veo esta mañana de las concentraciones de Petro en un recorrido por el Eje Cafetero son muy, muy impresionantes: Cartago, en el Parque Bolívar; Armenia en la Plaza de Bolívar, y cierra en Pereira, en la Plaza de Bolívar”.

El artículo continúa abajo

“Esa fe la razón por la que Petro no estuvo en el debate en Medellín”, explicó Morales, y en ese punto intervino Linero.

“Son imágenes realmente impactantes. Mucha gente, lo cual significa que [Petro] tiene acogida, lo cual significa que mucha gente lo está siguiendo”, dijo el sacerdote, en su ya conocido tono descomplicado.

“Significa que Petro sacrifica televisión por plaza pública, pero en plaza pública está dando —a dios lo que es de dios y a Petro lo que es de Petro—demostraciones de gran capacidad de convocatoria”, agregó Morales.

Ricardo Ospina terció con otra explicación: “Además, en Medellín no tiene una buena sintonía en las encuestas. Seguramente da por perdida esa plaza por medio de los canales de Teleantioquia y Telemedellín y se dedica a hacer giras y a llenar plazas en las zonas en donde tiene importante votación”.

Felipe Zuleta llamó la atención sobre lo que está pasando con los debates y calificó el de Medellín de “sonso”. Morales intentó una explicación para lo que está pasando: “Los candidatos se están viendo tanto, que ya son amigos entre ellos. Los ponen y les prenden las luces y ya se han dicho, ya se conocen. Ya no hay chispa”.

“Ha habido demasiados debates, eso hay que aprenderlo, dijo Linero, y después soltó su perla: “Yo creo que el debate lo ganó Petro porque estuvo en plaza pública y en un pocotón de gente. Lo ganó por no ir, claro. Mientras el debate fue sonso, él estuvo en una plaza pública abarrotada”.

Estas voces se suman a las de otros colombianos del común y formadores de opinión que están hablando de la ‘debatitis’ que se está presentando en el país con miras a las elecciones presidenciales.

En estas imágenes se ve cómo llenó Petro las plazas de Cartago, Armenia y Pereira:

Que tiemblen los corruptos. Esta es la plaza de Armenia en este momento pic.twitter.com/eL42Npnh0A — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 de mayo de 2018

En Cartago, Valle del Cauca ganaba el uribismo, sus alcaldes están presos por corrupción Ahora tenemos una Cartago Humana. Un norte del Valle del Cauca que luchará en la vanguardia de la Colombia Humana pic.twitter.com/VjThVXfdJV — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 de mayo de 2018