En entrevista con Vicky Dávila, Petro había dicho: “A mí sí me queda de todas estas experiencias con la prensa en Colombia el sinsabor de por qué yo no puedo controvertir con Darío Arizmendi, si el espectro (radial) es público, de la Nación. No tengo el derecho de defender de ese señor”. Además, acusó a Arizmendi de que “le pagan un salario inmensísimo que, además, manda a los paraísos fiscales para no pagar impuestos, insultándome todos los días”.

Sin embargo, esta semana, Caracol radio programó abrirles un espacio de 15 minutos a los cinco precandidatos que se medirán en consultas este domingo. Este martes respondieron Carlos Caicedo (con quien Gustavo Petro se medirá en la consulta de la izquierda) y Alejandro Ordóñez (que se enfrentará a Iván Duque y Marta Lucía Ramírez en la consulta de la derecha).

Estaba previsto que Petro fuera entrevistado por los periodistas de Caracol este miércoles; para este jueves está confirmada la participación de Ramírez, y para el viernes, la de Duque.

El artículo continúa abajo

“Lamentablemente, llamaron de la campaña de Petro a decir que no esperáramos la llamada de su jefe supremo porque estaba en un sitio inaccesible, donde no había comunicación posible. Que las condiciones técnicas eran muy malas. Que presentaba excusas, pero que no iba a estar con los periodistas de Caracol”, lamentó Aeizmendi.

El periodista informó que los cinco candidatos conocen las reglas del juego, que siempre las fija el medio de comunicación. “Así sucede en todos los países democráticos del mundo. A todos se les prometió un trato respetuoso, digno, con preguntas evidentemente complicadas”, dijo.

“Le creemos [a Petro]”, agregó Arizmendi. “Pero que no resulte como escribió María Isabel Rueda en El Tiempo: ‘Si Petro es así como candidato y eventualmente es elegido como presidente, ¿cómo hará para que los periodistas y los estudiantes le hagan solo las preguntas que él quiera que le hagan?’. Los micrófonos de Caracol Radio para el señor Petro están abiertos, con las condiciones que la cadena tiene para todos los protagonistas de una contienda electoral”.

Por su parte, Darcy Quinn recordó que una situación similar se presentó en las pasadas elecciones presidenciales con el entonces candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, que se enfermó el día que tenía cita en Caracol Radio, no fue y al día siguiente se alivió. “Los extremos se parecen”, dijo Quinn.

“Un candidato tiene la obligación de acudir a los medios, porque el derecho de información es de los ciudadanos, no de los periodistas”, terció el jurista Hernando Herrera.

Pero Caracol Radio no es el único medio al que Petro no le responde. También ha evitado las preguntas de Noticias Caracol y ha acusado a Noticias RCN de no informar sobre los motivos relacionados con la muerte del líder de restitución de tierras Temístocles Machado.

Además, Quinn contó que la revista de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) de la próxima semana incluye las propuestas de los distintos candidatos presidenciales para el campo. “Todos los candidatos enviaron la propuesta para que fuera incluida en esta revista que ya está lista para su publicación. Pero de la campaña de Petro no envían nada. Ellos lo han llamado, le han insistido, y no ha sido posible”, dijo la periodista.

Y agregó que lo mismo pasó hace unos días con la Andi. “¿Es que no tienen unas propuestas?, es lo que se preguntan en los medios. ¿O será que más bien no quieren revelar sus propuestas? Y si no las quieren revelar, ¿por qué? ¿Temen la reacción de la gente? ¿O es simplemente desorganización de la campaña?”, se preguntó.

En la Andi invitaron a Petro a que presente sus propuestas en materia económica, minera, consultas populares y agroindustria. “En ninguna hemos recibido respuesta. Y hemos insistido bastante”, le dijeron en ese gremio a Quinn.