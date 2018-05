La justificación del candidato de Colombia Humana para no asistir al debate en Medellín organizado por El Colombiano en alianza con Caracol Radio, Telemedellín, Red + Noticias y Teleantioquia, fue que no podía “desmontar” un evento en Pereira programado para las 5 p.m. y que, por ende, no alcanzaba a llegar a la capital antioqueña.

En efecto, Gustavo Petro sí realizó su periplo por ciudades del eje cafetero, específicamente en Armenia, Pereira y Cartago. Pero ¿qué tanto hay de estrategia en la puesta en marcha de esta agenda puntual el mismo día del debate en Antioquia?

Petro podría alegar muchas razones, como que lo suyo es la plaza, la comunicación directa con el pueblo, pero sea estrategia o no, lo evidente es que Medellín y este departamento no son bastiones de votos para su candidatura, por la ya conocida influencia de Álvaro Uribe y su partido y porque Sergio Fajardo también tiene una larga trayectoria aquí.

Si la ausencia de Fajardo en el debate de Bogotá se debía, tal vez, al desconocimiento de este sobre la capital, la ausencia de Petro puede ser vista por sus detractores como una falta de compromiso con esta región. Al final, lo que queda es la voz de los otros candidatos y no lo que propone la Colombia Humana en una región de vital importancia para la economía e industrialización del país.

La presentadora del debate en Medellín despidió el evento así: “Quiero volver a lamentar que el candidato Petro hubiera decidido no venir a hablarle a Antioquia esta noche”, y pasó a agradecerle la participación a los candidatos que sí fueron.

Estas fueron algunas reacciones sobre la ausencia de Petro, muchas de ellas reclaman que él es el ‘picante’ para que haya debate:

Y el constante vainazo por la falta de Petro, como pelan el cobre, porque al parecer lo extrañan pa debatir… jajajjajajaja. Intrascendente el debate de hoy #YoElijoPresidente — Lina Díaz (@LinaLirol) May 10, 2018

Un debate sin Petro es como un partido Leones vs Jaguares #YoElijoPresidente — rinconpolitico (@rinconpolitico) May 10, 2018

@petrogustavo que falta de respeto no asistir al debate en Antioquia #YoelijoPresidente — Juan Camilo Lopez (@jcamilol) May 10, 2018

Tres comentarios sobre el debate: 1. La dinámica no propició el debate. 2. Petro pone picante, hace falta. 3. Sobre Antioquia parecería no haber temas tan polémicos como sobre Bogotá. #YoElijoPresidente — Juan David (@LopezJuanDa) May 10, 2018

Un debate presidencial sin Petro no tiene picante. Que falla su ausencia. #YoElijoPresidente — rinconpolitico (@rinconpolitico) May 10, 2018

A Petro no le convenía venir a Medellín porque en esta ciudad hablan los hechos y él, de ejecutar, sabe muy poco. #YoElijoPresidente. — Juan Gonzalo Uribe (@JuangoUribe) May 10, 2018

La ausencia de @petrogustavo en #YoElijoPresidente sólo es un reflejo de su falta de compromiso con el país y Antioquia específicamente. — Felipe. (@Duvanfmurcial) May 10, 2018

Lamento que @petrogustavo desprecie la posibilidad de debatir en Antioquia. Una lástima, hace falta su posición. #YoElijoPresidente — Carlos Mario Patiño G (@carlosmpat) May 10, 2018

Un debate presidencial sin Petro me resulta insípido de ver. Es como si me comiera un huevo sin sal. #YoElijoPresidente — Amelí. (@Hemma_S) May 10, 2018

El señor Gustavo Petro no le interesa Antioquia, su odio por el departamento es evidente #YoElijoPresidente #debate #Antioquia — Valentina Muñoz (@Valentinasamu) May 10, 2018