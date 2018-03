Bolívar aseguró que “hay suficiente acervo probatorio” contra el senador del Centro Democrático. Sin embargo, afirmó que no le interesa tanto “verlo tras las rejas”, sino llevarlo a la Justicia Especial para la Paz (JEP) “a que confiese… que diga la verdad. Este país necesita la verdad”, dijo en Blu Radio.

Estas afirmaciones no son nuevas, pues las publicaciones en Twitter de Bolívar en referencia a este tema son recurrentes. Precisamente, Néstor Morales, director del noticiero de esa emisora, le recordó el trino en el que escribió: “Uno de mis objetivos en el Congreso es encarcelar a Álvaro Uribe”. Bolívar confirmó que si escribió eso pero también recordó que no puede hacerlo por su cuenta como senador porque no es la Corte Suprema de Justicia ni la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, en la entrevista enfatizó que no tiene ningún tipo de obsesión con Uribe, pero que sí hay varias cosas que le molestan de él porque “está tratando todos los días de meterle fuego a esta paz que se está haciendo y no tiene la autoridad moral para reclamar nada”.

“Por ejemplo, él [Uribe] dice: ‘no a la impunidad para las Farc’, y el más impune ha sido él. ‘No a la corrupción’ y en su gobierno se dieron cuatro episodios de corrupción de los más grandes de nuestra historia. Fueron Reficar; la Ruta del Sol, que adjudicó días antes de salir de su Gobierno y contra todo pronóstico se lo adjudicó a Odebrecht; la doble calzada a Girardot, que se la adjudicó a los Nule y está abandonada; y muchas obras en ese gobierno fueron muy corruptas”: afirmó Bolívar, en Blu Radio.

El artículo continúa abajo

El senador de Decentes indicó que lo que le “aburre” es “que una persona sin autoridad moral esté reclamando todo el día cosas de las cuales es partícipe”.

Añadió: “No entiendo el cinismo de una persona que sale a hablar de corrupción cuando en su gobierno se dieron episodios de corrupción terribles. El mismo enriquecimiento de sus hijos con las zonas francas de Mosquera”.

Bolívar fue claro en que busca que Uribe se presente ante la JEP, y como ejemplo resaltó el caso que también fue noticia en las últimas horas sobre el general en retiro Rito Alejo del Río, “que todo el mundo sabe es un general comprometido con muchas masacres, pero se acogió a la JEP y seguramente no va a ir a la cárcel pero va a tener que confesar muchas cosas que el país necesita conocer”.