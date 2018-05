“La de Petro me da pánico, porque no es fácil que se copie el modelo por ejemplo de Aguas de Bogotá que casi la llevó a la quiebra cuando le dio por violentar la ley 142 de servicios públicos y estatizar nuevamente la regida de las basuras eso fue un perfecto desastre”, aseguró Botero, durante una asamblea de Fenalco en Ibagué, citado la emisora Ecos del Combeima.

Sumado a esto, Botero afirma que una de las propuestas que le genera temor al gremio de los comerciantes es la de convocar a una constituyente sin pasar por el Congreso. Esto, dice, les produce desconfianza a los colombianos y sería una vulneración a la Constitución.

“Hay propuestas que dejan a los colombianos con los pelos de punta, por ejemplo que el día 8 de agosto llama a una constituyente sin pasar un referendo con las historia que van a ser unas constituyentes chiquitas en un sinnúmero de pueblos figura que no existe en la legislación colombiana eso que él se está inventando”, agregó el presidente de Fenalco.

Su posición frente al exalcalde de Bogotá no se quedó ahí. En ese mismo evento, Botero afirmó que a los comerciantes no les gusta que Petro condone todas las deudas porque con esto introducirá a Colombia en la cultura del no pago. (Vea también: Las 10 afirmaciones de Petro que dejaron pensando a los periodistas de Caracol Radio)

“En el país están prohibidas las amnistías desde el punto de vista de impuestos y ahora proponer por decreto o por ley”, sostuvo el líder de los comerciantes, y terminó su intervención diciendo que no está sintonizado con lo que piensa Petro y por eso le produce pánico.

El gremio de los comerciantes no es el único que ha expresado sus reservas frente a un eventual gobierno en cabeza de Gustavo Petro. Hace varias semanas, se conoció que los inversionistas también le tienen miedo a sus propuestas.

Felipe Campos, gerente de investigaciones Económicas de Alianza Valores, afirmó al diario Portafolio que dos de las propuestas de Petro son muy temerarias. “Acabar con el ahorro privado y las pensiones son iniciativas que le chocan mucho al mercado”, sostuvo el analista.

Para Campos, si Petro llegara a la Casa de Nariño, los inversionistas y mercados verían esto como algo riesgoso. En contraste, dice, si no gana, habría una mejor negociación de Colombia con los mercados internacionales, citó ese mismo diario económico.