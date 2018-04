Germán Vargas Lleras estuvo este lunes en entrevista con Vicky Dávila, en la W Radio, y allí habló del video que publicó la actriz para escudarlo de su reprochable actuación, pues según Bossa el coscorrón fue por “defender” a una señora que fue maltratada por el escolta.

Por eso, el candidato le sacó provecho al tema para hacer un recuento de los logros en su carrera política, entre ellos el proyecto de las ‘casas gratis’ que entregó cuando estuvo en el gobierno Santos.

Lea también: Luly Bossa habla de su video sexual para “limpiar” a Vargas Lleras del coscorrón.

“¿Sabe qué rescataría del video de Luly Bossa? Que tiene razón en algo: Yo llevo 30 años sirviéndole a este país. He sido objeto de numerosos atentados Uno, me costó los dedos de la mano izquierda […] He comprometido mi vida entera a servirle a Colombia… miles y miles de viviendas a los más pobres, acueducto, modernización de infraestructura. Nada de eso resulta comparable con un incidente que nunca debió haber ocurrido”, dijo Germán Vargas Lleras.

El artículo continúa abajo

“Le agradezco a Luly Bossa, a quien no veo hace muchos años, esa pequeña ayuda, que debe invitar a la gente a reflexionar”, agregó.

El candidato también se mostró arrepentido por haber golpeado a su escolta y volvió a pedir perdón públicamente, pues aseguró que sus “contradictores políticos han hecho de eso el incidente de la vida, exacerbando los ánimos de miles de colombianos”.

El político se refiere a un video que publicó Luly Bossa y en el que asegura que “sí, el man (Vargas Lleras) lo hizo como no debía, no le llamó la atención como tenía que ser […] pero el tipo lo hizo por defender a la mujer. Mujeres, ¿a nosotras cuántas veces nos defienden? Yo prefiero que a mí me defienda un tipo de esa manera”.

Esta es la parte en donde el candidato se muestra arrepentido: