Juan Carlos Pinzón, por su parte, también había escogido a Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa, como su fórmula vicepresidencial. El anuncio de Pinzón llegaría después de que el Partido Conservador rechazó esta semana ser parte de esta alianza vicepresidencial, lo que supone un posible guiño del apoyo conservador a Iván Duque, aunque esta bancada todavía no se define.

Ahora bien, ¿Vargas Lleras sumaría a Pinzón como una estrategia electoral o como una posible línea de lo que sería su gobierno? Porque si se piensa a Pinzón como un factor determinante a la hora de sumar votos de cara a la primera vuelta, es válido recordar que las encuestas mostraban a Pinzón con el 1 % en la intención de voto, el mismo porcentaje que tenía Carlos Caicedo, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ y Piedad Córdoba.

Por otro lado están las semejanzas entre Vargas Lleras y Pinzón: ambos fueron funcionarios de Santos (Lleras fue Ministro de Vivienda y Vicepresidente; el otro Ministro de Defensa, Embajador en Estados Unidos) y ambos criticaron el acuerdo de paz con las Farc, eje central del segundo periodo de Santos. Mientras Pinzón fue más directo sobre este tema, especialmente durante la entrega de armas del grupo guerrillero, el exvicepresidente hizo oposición con Cambio Radical al no secundar la Jurisdicción Especial de Paz. El deterioro en la relación de Santos y Vargas Lleras llegó a un punto álgido cuando el presidente afirmó “quien no apoye mi principal programa de gobierno no puede estar en mi gobierno”.

Sin embargo, para el expresidente Álvaro Uribe, tales posturas frente a Santos son una especie de fachada. Este trino lo publicó Uribe aún sin haberse hecho oficial la alianza:

Contribuyeron a entregar el país a la Farc, leyeron el rechazo ciudadano, simularon ser críticos de su tarea y de su jefe, y se juntan para aspirar a que todo continúe. Con Iván Duque y Marta Lucía no hay engaño — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 15, 2018

Tras las elecciones legislativas del 11 de marzo el más favorecido fue Iván Duque, debido a la consulta interpartidista que ganó y su definitivo repunte en las encuestas. Vargas Lleras, si bien no tuvo protagonismo alguno en esta jornada electoral, también salió favorecido gracias a los resultados obtenidos por Cambio Radical en la conformación del nuevo Congreso, que aumentaron el número de curules en el Senado.