La más reciente encuesta de Yanhaas publicada el 25 de abril muestra el liderazgo de Iván Duque (38 %) seguido por Gustavo Petro (28 %), un tercer puesto de Sergio Fajardo (11 %) y luego Germán Vargas Lleras, que en abril creció un punto porcentual y se ubicó con el 7 % en la intención de voto, es decir, muy lejos de ser contendor para disputar una segunda vuelta.

Tras la muestra, hecha para para RCN Radio, La F.M., RCN Televisión, El País de Cali, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y La República, el candidato Germán Vargas Lleras criticó los resultados de las encuestas señalando las supuestas afinidades de los presidentes y socios de las firmas encuestadores.

Sobre Yanhaas en particular dijo que Oswaldo Acevedo, presidente y uno de los dueños de esta empresa, es un uribista de tiempo completo.

Ante esta ‘echada al agua’, la periodista María Jimena Duzán negó la afirmación de Vargas Lleras y dijo que ella, a diferencia de él, no cuestiona las encuestas.

No me ponga en boca mia cosas que no dije. También le dije que era simpatizante suyo. Y en ningún momento cuestioné sus encuestas. Yo le hice a usted la pregunta y la respuesta está en @semanaenvivo. Yo no cuestiono las encuestas. https://t.co/iHkt0GAZ0J

— María Jimena Duzán (@MJDuzan) April 26, 2018