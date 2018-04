“Y ni qué hablar de los prediales ¿no?”, se le oye decir a Vargas Lleras en un audio difundido por Caracol Radio. “Hoy me llegó el mío. ¿Quieren que les comente?: Tengo una cocina integrada con un comedor de cuatro puestos y con una sala. Tenemos un cuarto. No hay dos”.

“¿Usted sabe en cuánto me llegó el nuevo avalúo? 1.800 millones de pesos. Casi que para pagar 18 millones de pesos”, se quejó Vargas lleras en un tono burlesco. Se refirió, sin duda, al avalúo catastral, porque el comercial debe ser superior.

“No los pagué. Voy a hacer la reclamación ¡Ese apartamento no vale eso!”, siguió, y sostuvo con el mismo dejo que levantó risas: “¡Si me dan 1.200, le arranco la cabeza a Peñalosa!”.

“No pagué. Reclamé. Aun a riesgo de perder el descuento del 10 por ciento”, agregó, y recordó que ya le había ganado un pleito al Catastro, “porque Petro sí me la subió año tras año, ¡pero con nombre propio!”.

“Yo creí que el doctor Peñalosa me iba a dar un trato distinto, pero no. ¡Fue al que más clavó!”, continuó, y aprovechó para esbozar sus ideas sobre el tema: “Así no podemos seguir. ¡Imagínese! ¿Es natural que una familia comprometa el 10 % de su ingreso (… y estamos siendo generosos) al pago del impuesto predial de su apartamento?, que ni siquiera es nuestro. Es de un banco. Eso no es posible”.