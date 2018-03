En aquella oportunidad, algunos inescrupulosos aprovecharon su parecido con la fallecida actriz porno canadiense Mercedes Grabowski, conocida en el mundo del cine para adultos como August Ames, para desprestigiarla públicamente. Evidentemente, Flórez aclaró que ella no era la mujer que aparecía en el video en el que Grabowski exhibía sus atributos dentro de un carro.

Esta vez, a la mujer de 25 años, y de profesión abogada, le hackearon su cuenta en Instagram y le publicaron varias fotos con contenido sexual en la sección de ‘historias’ y en el apartado de publicaciones habituales con un texto claramente ofensivo: “Prepago en el Congreso”.

Instagram (@carolinaflorezgonzalez_)

En las últimas fotos que subieron al perfil de Flórez, la mujer que aparece semidesnuda y tapando sus partes íntimas es una modelo mexicana que se dedica a subir contenido erótico en Internet.

Pulzo habló con la candidata a la Cámara de Representantes y ella confesó que sospecha que su exmarido, José Rodolfo Pérez, quien fuera representante a la Cámara hace un tiempo, es quien está detrás de estos ataques por redes sociales.

“Yo creo que es mi exmarido. Es el tipo que yo tengo denunciado, fue representante a la Cámara. Porque no entiendo quién más me quiere hacer daño, si no es él”, aseguró la joven.

Ella asegura que fue maltratada físicamente por su exesposo y que las autoridades no le han prestado la suficiente atención a sus denuncias. “Es la única persona que creo que me tiene tanta rabia y él fue el que me maltrató y siempre me ha hecho daño”, añadió.

Flórez pudo recuperar su cuenta en esa red social hace algunas horas, pero no pudo evitar que los inescrupulosos que accedieron a ella les pidieran dinero prestado a sus amigos haciéndose pasar por la candidata.