La máxima autoridad en estos comicios afirmó ante los periodistas que el primer plan de contingencia es traer tarjetones de los puestos cercanos, y que si estos también se agotan utilizarán las fotocopias.

Tenga en cuenta que si usted ya votó y en su puesto de votación no encontró los tarjetones para la consulta, no puede acudir nuevamente al puesto de votación.

Si usted no ha votado, puede optar por esperar a que lleguen las fotocopias. Recuerde que los jurados no le ofrecerán los tarjetones, y solo se lo entregarán si usted pide claramente el de la consulta de su preferencia.

Las personas que decidan esperar también corren el riesgo de aumentar la congestión en los puestos de votación en las últimas horas.

Recuerde también que si decide esperar y a las 4 de la tarde, momento en el que se cierra la jornada, usted no ha votado para el Congreso, ya no podrá hacerlo, así esté en el lugar que le corresponde.

Esta situación ha generado varios inconvenientes en cientos de puestos de votación en todo el país. Varias personas están protestando y alegan que “no hay transparencia” en las elecciones.

El Procurador General, Fernando Carrillo, afirmó que se va a investigar si este hecho se dio porque hubo insuficiencia de tarjetones, o una mala distribución de los mismos.

Estas son algunas de las denuncias que reportaron los candidatos y líderes de los partidos que hoy deciden su candidato único a la presidencia:

No hay garantías si no hay tarjetones para la Gran Consulta por Colombia. Me dirijo a @MinInterior a presentar la queja y solicito a los colombianos no renunciar a su derecho al voto. ¡No se muevan de los puestos de votación! pic.twitter.com/4an6pL3Xdm

— Alejandro Ordóñez (@A_OrdonezM) 11 de marzo de 2018