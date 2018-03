“Los tres candidatos esperando ser llamados. Había tensión. Aunque se saludaron entre sí respetuosamente, sabían que en minutos se iban a sacar chispas. Emocionantes momentos. Quería compartirlo con ustedes”, señaló Bolívar en su cuenta de Instagram.

Gustavo Petro e Iván Duque debatieron el pasado viernes 23 de marzo en la Universidad acompañados del también candidato Humberto De la Calle, pero el tono de la discusión subió hasta que los dos terminaron atacándose.

En un momento, y cuando la pregunta era sobre la reforma pensional, Gustavo Petro se levantó de la silla y se paró frente a Duque. Luego, le dijo:

“Hay una cosa que quisiera decirle doctor Duque, porque usted recordó mi pasado: cuando su padre era gobernante yo fui torturado por ese gobierno, siendo un joven, y he perdonado. Y lo miro a usted a los ojos y le digo: he perdonado”.

Pero siete minutos después llegó el turno para Iván Duque, y ahí vino la réplica a lo dicho por Petro sobre su padre (se desempeñó como Gobernador de Antioquia entre 1981 y 1982), pues según dijo, para esa época en que fue gobernante él tenía apenas seis años.

“Me parece que es un ataque bajo tildar o insinuar que mi padre fuera un torturador. No, doctor, no acuda a ese tipo de prácticas porque mi padre fue un hombre honorable. Pero además de eso, usted le buscó una cita una vez con Alberto Giraldo y fue a mi casa a hablar con él. Yo no estaba. No diga esas cosas que no le quedan bien. Mi padre fue un hombre que siempre defendió la libertad”.