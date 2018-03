Exactamente lo que dijo la periodista Darcy Quinn en su espacio informativo, el pasado 28 de febrero, fue que había, según ella, una “división en la Farc sobre el manejo de la campaña política”.

Y detalló:

“División: mientras ‘Carlos Antonio Lozada’ dice que hay que parar la campaña, que es claro que la gente no los quiere, ‘Iván Márquez’ considera que no, que él fue militante de la UP y que en algunos sectores del país hay fervor y cariño hacia ellos. Lo cierto es que, por el momento, están quietos. Y Lozada dice que es un desgaste innecesario porque ya tienen 10 curules aseguradas. Que para qué van a ir a las calles”.