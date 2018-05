El debate se realizará el próximo martes 8 de mayo a las 8 de la noche, y a él han confirmado su asistencia Iván Duque, Petro, Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle. Sergio Fajardo no lo ha hecho, a pesar de que fue informado de la realización con suficiente anticipación, lo que ha generado suspicacias de que la razón real de su inasistencia es que no maneja los temas de la capital.

El artículo continúa abajo

Se anticipa que, al menos, habrá controversia entre Petro y Duque, y entre Petro y Vargas Lleras. Estos podrían sacar un listado de las cosas que no hizo Petro en la ciudad, o de aquellas que hizo y que se convirtieron en una verdadera chambonada.

Veamos 8 de esos temas:

Dice que acabará las EPS y reproducirá su modelo exitoso en Bogotá. ¿Qué tan exitoso fue?

Petro no acabó con las enormes filas y el hacinamiento en los hospitales. Entregó la EPS Capital Salud con pérdidas superiores a los 500.000 millones de pesos. En cuatro años no pudo ampliar el pabellón de urgencias del Hospital de Kennedy, el principal del sur de la ciudad, que terminó en un completo abandono.

Pulzo

Tendrá que terminar el ambicioso plan de infraestructura iniciado por Santos.

Petro no pudo entregar el deprimido de la calle 94. La obra, durante su gobierno, no se terminó, por toda clase de problemas. Alquiló una máquina tapahuecos que no pudo tapar los huecos, y le dejó el tema a un actor Juan Pablo Posada, en una cuestionada decisión, teniendo en cuenta el mal estado de la malla vial de la ciudad.

Pulzo

Uso de recursos y tecnologías limpias; piensa poner paneles solares en todos los techos.

Petro compró motos eléctricas que no le sirvieron para nada a la Policía, y hoy están arrumadas.

Sistemas de transporte masivo en las principales ciudades, manejo de subsidios

Petro no pudo poner en marcha la totalidad del SITP, en cuatro años de gobierno. Lo que hizo al final fue ponerle una calcomanía de ‘SITP Provisional’ a miles de buses viejos chatarra que (todavía) contaminan el aire de Bogotá.

En el caso de TransMilenio, Petro fue sancionado por la Contraloría de Bogotá, que lo halló culpable de causarle un detrimento a las finanzas de la ciudad por las rebajas que decretó en las tarifas (la bajó 50 pesos en la hora pico y 350 pesos en la hora valle). Petro fue sancionado con una multa de 217.000 millones de pesos. Cada alcalde, debido a la inflación, decreta un alza en las tarifas del transporte público. Petro hizo lo contrario y se defendió de quienes lo señalaron de ser “populista e irresponsable” en esa materia. Ni hablar de la troncal de TM por la avenida Boyacá.

Pulzo

Sistemas de transporte masivo y tecnologías limpias.

En el caso de TransMilenio, pese a su discurso ambientalista, Petro no sacó adelante la licitación para renovar los buses viejos de las fases 1 y 2. Por el contrario, les prorrogó a los empresarios privados la vida útil de vehículos que debieron salir de circulación hace varios años.

Pulzo

Su modelo de estatización: implantación del nuevo modelo de basuras

Las privatizaciones ni las estatizaciones son malas por definición. Hay sectores en los que una u otra podrían funcionar. Pero la experiencia de estatización del manejo de modelo de basuras no fue propiamente un éxito. Todos recuerdan los carros viejos importados para recoger la basura, que trajo desde Estados Unidos. Vehículos llenos de óxido con los que no pudo imponer su modelo público de aseo. Al final le tocó ceder con los privados de siempre.

Pulzo

Combate del narcotráfico y el microtráfico

Petro dejó crecer el Bronx a niveles insospechados. Tanto que, cuando se intervino la zona, Bogotá descubrió un verdadero infierno en el corazón de la ciudad.

Pulzo

La primera infancia

Petro, cuando fue candidato a la Alcaldía, dijo que en su gobierno se construirían 1.000 jardines infantiles. Pero nada de eso ocurrió. Solo pudo entregar 178, entre adecuaciones, arriendos, colegios con jardines y hasta jardines modulares, con materiales prefabricados, que fueron duramente cuestionados. No obstante, cumplió con alimentación y asistencia de salud.

Pulzo

Uno de los puntos intachables de Petro por su buen desempeño tiene que ver con la equidad de género y las oportunidades para la mujer, así como la jornada extendida en los colegios distritales.