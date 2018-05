No se sabe si Sergio Fajardo, quien no ha confirmado asistencia, a pesar de haber sido informado con suficiente antelación, tiene alguna otra exigencia (Ojalá no pida que el tema sea “cuando yo fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia”).

Es claro que tanto los candidatos, como a audiencia, a estas alturas ya padecen de ‘debatitis’, por la cantidad que ha habido.

Pero es claro que casi el único que falta es el debate de Bogotá, pues ya se han realizado otros que han abordado el tema de ciudades capitales y regiones: el de Teleantioquia y Semana; el del Pacífico, de Telepacífico, Caracol Radio y El País, entre otros; el del Caribe, de El Heraldo, Telecaribe y la Universidad del Norte (calificado como el mejor hasta ahora).

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Pronóstico pone por tercera vez a Duque y Vargas Ll. en segunda vuelta; a Petro, muy cerca

También los ha habido nacionales (Gran Debate de RCN Televisión), e intervenciones individuales en canal nacional (El país de los jóvenes, de Caracol). Y eso sin contar todos los que ha hecho gremios y organizaciones. Con esas experiencias, sobre todo las negativas, los candidatos exigieron para este 8 de mayo (empieza a las 8.00 p.m.) a Canal Capital (y este accedió) lo siguiente:

Que no haya ‘chicharra’.

‘Chicharra’: dícese de pitico insoportable que interrumpe las intervenciones, a veces en el mejor momento, y que ha desatado toda clase de críticas en redes en los anteriores debates en televisión.

Que den tiempo suficiente para responder. En la mayoría de los casos, los candidatos han contado con un minuto para exponer cómo resolverán los principales problemas del país. En el debate de Canal Capital se acordó que, como mínimo, tendrán 2 minutos y, como tampoco habrá ‘chicharra’, los propios candidatos se autorregularán en el uso del tiempo.

Pulzo

Que no haya público en el escenario.



En algunos debates, las personas han interrumpido con abucheos a los candidatos. Por eso, en esta ocasión, en Canal Capital el debate se hará en un espacio cerrado.

Que no haya ‘pasarela’. En el ‘Gran Debate de RCN’ se obligó a los candidatos a caminar en el escenario para interactuar con pantallas y seleccionar pregunta. En el de Canal Capital estarán en sus atriles y, seguro, tendrán micrófono de solapa o de mano que les permitirá caminar, si quieren.

Que les dejen llevar su equipo cercano.

Al unísono todos pidieron que los dejen llegar con 10 personas, entre equipos de trabajo, familiares y amigos.