“El doctor Fajardo dijo que él no quería saber nada del Partido Liberal, que no le interesaba, que no quería sus votos, y volvió imposible la consulta interpartidista. Y hoy hay un escollo insalvable”, afirmó César Gaviria en entrevista con El Tiempo.

Según dice, en su momento, Sergio Fajardo no quiso participar en una consulta interpartidista con el partido Liberal y dijo que no quería ningún trato con esta colectividad. Por eso, dice, el candidato de la Alianza Verde sacrificó su posibilidad de ser presidente.

Incluso, afirma, si Fajardo hubiera participado en una consulta, hoy existiría una coalición de centroizquierda como la que tiene la centroderecha. (Vea también: Petro debe 14 millones 250 mil pesos de administración de conjunto donde vive)

“El doctor Fajardo ha hecho la campaña que él se propuso. Lo que sucede es que aún hoy dice que quiere participar con De la Calle y no con el Partido Liberal. Y hoy somos la bancada más grande del Congreso”, afirma el exmandatario.

Sobre Iván Duque, Gaviria asegura que no cree que se convertirá en el títere de Álvaro Uribe, entre otras cosas, porque en Colombia no ha habido un presidente que sea títere de alguien.

Interrogado por El Tiempo sobre si “¿cree que si gana la presidencia Iván Duque no va a gobernar Álvaro Uribe?”, Gaviria asegura que no quiere que eso pase porque no sería conveniente.

Además, no descartó sentirse cómodo si Germán Vargas Lleras o Iván Duque llegan a la Presidencia.

“Yo desde el principio, y en eso tuve desacuerdo con algunos miembros de la coalición, no fui amigo de pretender vetar al Centro Democrático o a su candidato, no lo quise hacer y no lo voy a hacer. Particularmente, en lo que tiene que ver con las dignidades y composición de las comisiones del Congreso”, sostuvo Gaviria.

Esta última afirmación y otras que dijo en su entrevista desataron críticas en redes sociales. Algunos consideran que Gaviria se está acercando al Centro Democrático e, incluso, dicen que no está apoyando como debería ser a De la Calle, el verdadero candidato de su partido.

Estas son algunas de las críticas que recibió Gaviria este domingo en Twitter:

Deplorable la entrevista de CESAR GAVIRIA en EL TIEMPO. Se siente el tufillo de que quiere aproximarse donde IVÁN DUQUE. No pudo haber sido más desastrosa su dirección del liberalismo. — Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) April 8, 2018

Y así fue como César Gaviria masacró las aspiraciones de un tipo honorable como pocos, como lo es Humberto de la Calle, y afectó una alianza de centro que tuviera posibilidades de obtener la presidencia… — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) April 5, 2018

Lo que César Gaviria ha hecho con un hombre de la honestidad y la trayectoria de Humberto de la Calle es una infamia. — Andrés Mejía Vergnaud (@AndresMejiaV) April 5, 2018

Cesar Gaviria no pasará a la historia como un expresidente sino como un traidor del Liberalismo que por intereses personales sacrificó al mejor candidato que ha tenido su partido en años @DeLaCalleHum — Izumi M (@Izumi_MKM) April 8, 2018

Excelente la idea de Cesar Gaviria de unirse a la Campaña del futuro Presidente de Colombia: @IvanDuque @DuquePresidente, la idea es sacar a Colombia del arrodillamiento al terror a la que la tiene sometida @JuanManSantos, como le parece señor…. — marito malito (@maritomalito) April 8, 2018