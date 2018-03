Este listado, conformado según información reunida por RCN Radio, Caracol Radio y El Tiempo, muestra que en materia de política no hay que dar nada por sentado. Pese a los 25.327 que obtuvo José Obdulio Gaviria, no le alcanzaron para reelegirse. Los siguientes aspirantes no fueron elegidos:

Centro Democrático

Nohora Tovar: senadora actual.

Jaime Alejandro Amín: senador actual.

Everth Bustamante: senador actual.

Daniel Cabrales: senador actual.

Alfredo Rangel: Senador actual.

Oswaldo Ortiz: youtuber que se conoce por su oposición a las cartillas de diversidad sexual del Ministerio de Educación.

Sergio Araujo: opositor del actual gobierno.

Cambio Radical

Bernabé Celis: senador actual (el del escándalo de maltrato a su pareja).

Rosmery Martínez: actual senadora.

Juliana María Escalante García: cercana del ‘parapolítico’ Álvaro García.

Partido Conservador

Telésforo Pedraza: actual representante a la Cámara por Bogotá.

Javier Mauricio Delgado: senador actual.

Heriberto Sanabria: representante a la cámara actual.

Juan Manuel Corzo: senador actual.

Olga Lucía Suárez Mira: senadora actual.

Miguel Gómez Martínez: cabeza de lista del conservatismo e hijo del exsenador Enrique Gómez.

Partido Liberal

Arleth Casado: senadora actual y esposa de Juan Manuel López Cabrales.

Clara Rojas: excompañera de cautiverio de Íngrid Betancur.

Olga Lucia Velásquez: representante a la cámara actual

Javier Tato Álvarez: senador actual

Édinson Delgado: senador actual, fue precandidato liberal a la presidencia

Sofía Gaviria: senadora actual

Luis Fernando Duque: senador actual.

Pertido de La U

Jimmy Chamorro: senador actual.

Ángel Custodio Cabrera: senador actual.

Manuel Guillermo Mora: senador actual.

Hernán Penagos: representante a la cámara actual.

Albeiro Vanegas: representante a la cámara actual.

Carlos Edward Osorio: representante a la cámara actual.

Eduardo José Tous: representante a la cámara actual.

Sandra Villadiego: senadora actual.

Alianza Verde

Jorge Eliecer Prieto: senador actual

Oscar Ospina: representante actual

Polo Democrático

Víctor Correa: representante actual

Senén Niño: senador actual

Jaime Dussan: exrepresentante a la Cámara.

Wilson Borja: exrepresentante a la Cámara.

Opción Ciudadana

Doris Vega: senadora actual.

Antonio Correa: senador actual.

Julio Miguel Guerra: senador actual.

Fernando Gómez Bacci: hijo de Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira condenado a 55 años de cárcel.