Petro aseguró que era conveniente que los judíos se manifestaran contra “este acto brutal de nazis”. Lo expresado por el candidato no le pareció correcto a Vélez, quien tildo el tuit de Petro como la prueba de tener “un alto nivel de ignorancia, racismo y violencia”.

Sin embargo, Petro no vaciló a la hora de responderle a Vélez y también usó la palabra “ignorancia” para referirse a él. “La ignorancia de un director de noticias que cree que protestar contra una masacre es un acto de racismo”, aseguró Petro.

Ese último tuit de Petro causó tal malestar en Vélez que el periodista le dedicó una seguidilla de trinos al candidato de la ‘Colombia Humana’ en los que aseguró, entre otras cosas, que “estudiar serviría mucho para no tener tantos prejuicios”, y le recordó su pasado como miembro del M-19.

Su estrategia de dividir, segregar y alimentar odio no es propia de un candidato a la Presidencia. Estudiar serviría mucho para no tener tantos prejuicios. No entiendo su comentario sobre el paramilitarismo. Si tiene una acusación directa, espero tenga argumentos para defenderla https://t.co/0TPH4fDp2q

— Luis Carlos Vélez (@lcvelez) March 31, 2018