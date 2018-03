En sus declaraciones a W Radio, que reflejan la profunda división que hay en su partido, Cristo agregó que César Gaviria está aplicando la inteligencia de [Francisco] Maturana de “perder es ganar un poco”.

Explicó que la bancada liberal en la Cámara de Representantes tenía 42 integrantes (39 del partido y 3 en coalición) y hoy quedó en 35, y en el Senado eran 17 y quedó en 14 parlamentarios. “Es la disminución de un poco menos del 20 % de la bancada. Si eso es un triunfo electoral yo no entiendo qué puede ser un fracaso”, advirtió.

“Eso se debe, simple y sencillamente, a la jefatura del expresidente Gaviria, que persiguió, que dividió, que atropelló a los liberales que me acompañaron en la consulta en la conformación de las listas. Estuvo más tiempo en el exterior durante la campaña que en Colombia”, lamento el exministro en la emisora.

“El expresidente Gaviria pareciera ser que resolvió que el Partido Liberal se maneja desde un apartamento de la calle 74 con avenida Circunvalar en Bogotá, y no desde la sede del Partido Liberal, que nunca ha pisado, que nunca convocó la bancada del Partido Liberal: desde que pasó la consulta del 19 de noviembre no ha habido una reunión de la bancada liberal. Y ya no hubo porque ya no hay manera de reunirla porque está profundamente fracturada”, continuó.

Pero el panorama que pinto Cristo no se quedó ahí: “La situación del Partido conducida por el presidente Gaviria es lamentable. Nos equivocamos en el congreso Liberal eligiendo un expresidente que pensamos que tenía la madurez y la estatura suficiente para manejar un proceso liberal, con tranquilidad, con mesura, con garantías para todos los sectores”, agregó.

“Hoy la situación es bastante crítica en el Partido. Hay que hacer una reflexión de fondo”, dijo. “No es el momento del expresidente Gaviria ni el de ningún expresidente en Colombia. La gente está cansada de los expresidentes. Creo que hay que hacer un relevo ya en la dirección del partido, y la mejor decisión que podría tomar el expresidente Gaviria para contribuir a darle un respiro y un aire a la candidatura de Humberto de la Calle, es dar un paso al lado”.