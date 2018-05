En la última ronda de preguntas entre los candidatos del debate presidencial de Canal Capital, Vargas Lleras decidió confrontar a Petro sobre los resultados de su gestión como alcalde de la capital del país.

“Yo no sé de donde provienen sus cifras. Usted le habia perometido a esta ciudad 70.000 viviendas y las cifras que usted señala no concuerdan. Usted le había prometido a esta ciudad que construiria 1.000 jardines y tan solo se entregaron 6. Las cifras que usted entrega en materia de colegios no le coinciden: había prometido 30 colegios nuevos y lo que hicieron fue remodelar algunos y comprar unos privados. Usted se había comprometido a que 50 colegios tendrían jornada única, solo lo logró en 4 colegios. Y en temas de salud, usted dejó a Salud Capital con una deuda que ascendió a casi 600.000 millones de pesos”, comenzó diciendo Vargas Lleras.

Petro no vaciló ante las críticas de Vargas Lleras y le respondió con más cifras, que él sostiene son las mismas emitidas por el Dane.

“Esa persona que le está suministrando las cifras tiene un problema muy grave porque las cifras que yo le doy son del Dane […] El número de niños atendidos integralmente en 2011 eran 123.000, el último año entregamos 259.000 niños atendidos integralmente.

Morían 3.845 bebés en el veintre de la madre en el 2011. En el 2015 entregamos esa cifra 1.431. La reducción de la mortalidad infantil, datos Dane, la recibimos en 11 por 1.000, la entregamos en 8.6 por 1.000. No solo redujimos la pobreza en la tercera parte, sino que en el caso de la educación hay 30 sedes nuevas entregadas. En el programa de jornada completa recibimos 27.000 estudiantes y en el 2015 entregamos 230.000 estudiantes”, replicó el candidato de la Colombia Humana.

En su turno de replicar, Vargas Lleras insitió en que sus cifras eran veraces y entregó más datos que hacen ver como mala la administración de Petro.

“Yo me ratifico en las mías (las cifras). Usted le había prometido a Bogotá que iba a llevar a 50 colegias a la jornada única, lo logró en 4. Pero usted también le prometió a Bogotá que iba a construir dos sedes de la Universidad Distrital, dejó una contratada que hasta ahora se va a inaugurar […] Las pérdidas en el acueducto superaron los 772.000 millones de pesos.

Usted anda recorriendo el país proponiendo cosas inalcanzables como le propuso a Bogotá y nada de eso se materializó nunca”, concluyó Vargas Lleras.

Petro usó su derecho a la contrarréplica para volver a criticar los datos que maneja Vargas Lleras y aseguró:

“No solamente recorrer el país, sino que, Germán, tienes que recorrer a Bogotá porque si usted va a Bosa encuentra la sede de la Universidad Distrital que nosotros hicimos en el barrio Porvenir. […] No son 4 colegios en jornada completa, son 100.

La política de salud que desarrollamos en Bogotá garantizó la disminución de la tasa de mortalidad infantil al punto que en el año 2013 tuvimos cero casos de niños muertos por hambre. Estas cifras son del Dane, las cifras oficiales de Colombia”.