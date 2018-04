En su cuenta de Twitter, Noguera escribió:

El debate está jarto. Barranquilla debiera ser no solo la casa de la Selección sino de todos los debates. — Rafael Noguera (@ranoguera) 20 de abril de 2018

La defensa de Barranquilla es explicable porque el debate organizado entre El Heraldo, Telecaribe y la Universidad del Norte ha resultado el mejor, debido a que los candidatos pudieron interactuar, incluso a pesar de los propios moderadores que, como en el de RCN, se dedicaron solo a adjudicar los turnos de la palabra.

Pero Noguera no fue el único que se refirió al debate con aburrimiento. Daniel Samper Ospina utilizó su cuenta en esa misma red social para hablar sobre la “rigidez” del esperado encuentro entre los candidatos:

¿Soy yo o ese debate es un ladrillo? La metodología prevalece sobre las ideas; debatir en esa rigidez es imposible… — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 20 de abril de 2018

Además, comparó el debate de RCN con los de hace un par de semanas en Medellín y Barranquilla, los cuales, a su modo de ver, fueron mejores:

Mucho mejor el debate de la costa, aun el de Medellín: añoramos debates en que suceda algo; en que de verdad haya esgrima de ideas; en que al menos Fajardo sude por una sola axila. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 20 de abril de 2018

El debate de Medellín, organizado por Sema y Teleantioquia fue el que más conspiró contra el verdadero debate. Y como gran paradoja, uno de sus moderadores, Rodrigo Pardo, exaltó que no había habido agresiones, una mala lectura de la interacción y el debate verbal que el país está esperando.

La explicación para que el debate de RCN -que generó mucha expectativa por ser el primero que se hacía en un canal nacional y también porque algunos de los que se hicieron en canales regionales dejaron el listón muy alto- no fuera atractivo, es que los temas fueron muy poco cercanos con el ciudadano promedio y, cuando eran cercanos, más bien parecían para el manejo de expertos y académicos.

Pero hay otro detalle: el formato del debate no permitió que los 6 candidatos participantes efectivamente debatieran, y hubo ciertas normas que no gustaron ni siquiera entre los candidatos, como quedó reflejado cuando Humberto de la Calle dijo que, a pesar de que respetaba la organización, no compartía el hecho de no poder responder una alusión que le había hecho Iván Duque.

Además, la interacción entre los 6 candidatos, al menos durante la primera hora y media que duró el encuentro, no se ocupó de temas coyunturales. Eso solo se empezó a tratar cuando ya casi se iban a cumplir 2 horas de la transmisión y la atención ya no estaba en el canal.

El único tema de coyuntura que apareció, pero por iniciativa de los candidatos, atravesado en alguna de las preguntas, fue la eventual extradición de Jesús Santrich, detenido por narcotráfico.

Algunos tuiteros coincidieron al decir que el debate fue muy poco atractivo. Unos usaron un tono jocoso para expresarse:

Que debate tan chimbo, loco. Está más mal planeado que mi vida. #ElGranDebate — Andrés Y (@Andres_Yie) 20 de abril de 2018

Muy aburrido el debate los candidatos se notaron tensos muy poco tiempo para exponer y replicar mal diseño del @CanalRCN — R Alonso Silvestre (@Rasilves) 20 de abril de 2018

@CaracolTV tome nota de cómo NO se debe hacer un debate tan aburrido #ElGranDebate — Brayam Ruiz 🥑 (@bfruiz04) 20 de abril de 2018

#ElGranDebate muy mal planteado el debate, poca interacción entre los mismos candidatos… Y que decir de las reglas — Santiago Escobar (@sanespa32) 20 de abril de 2018