María Isabel Rueda, El Tiempo

“Frente a tanta gente que me ha pedido sugerencias de voto para este domingo, aquí están: en la lista de Cambio Radical, Rodrigo Lara a Senado (n.° 1) y Felipe Ríos a Cámara (n.° 101). En la lista del Partido Conservador, Miguel Gómez a Senado (n.° 1) y Telésforo Pedraza en Cámara (n.° 102). En la lista del Centro Democrático, Sergio Araújo (n.° 12) a Senado, y para Cámara, Samuel Hoyos (n.° 103) o Gabriel Santos (n.° 104). En la lista de los ‘verdes’, Mockus a Senado (n.° 1) y Juanita Goebertus para Cámara (n.° 110)”, sugiere Rueda en El Tiempo.

Ramiro Bejarano, El Espectador

“Votaré para Senado por Luis Fernando Velasco, el político liberal caucano, cuyo recorrido permite afirmar que es uno de los últimos liberales que todavía quedan en este mar enrarecido de dirigentes trashumantes. Con Velasco se puede disentir sin correr el riesgo de resultar criminalizado, pero sobre todo es una voz que defiende los principios liberales en las deliberaciones parlamentarias. Y para Cámara de Representantes, llevo años votando por Germán Navas Talero, y no tengo motivo que me haga desistir de apoyarlo como hombre decente y firme que sigue siendo”, dice Bejarano en El Espectador.

Raúl E. Tamayo Gaviria, El Colombiano

“Yo, como buen demócrata voy a pedir al jurado de votación el tarjetón de la Gran Consulta por Colombia para votar por Alejandro Ordóñez. Para el senado votaré por el Centro Democrático Coronel Marulanda N.° 44 y para la cámara por el conservador, Horacio Gallón N.° 117″, anuncia Tamayo en El Colombiano.

“Me gustaría poder ayudar a la elección de otros buenos dirigentes como David Barguil o Santiago Valencia para el Senado, y por Óscar Darío Pérez o Carlos Ignacio Cuervo para la Cámara, pero solo puedo votar por uno de cada corporación. Mis lectores escogerán”.

Héctor Abad Faciolince, El Espectador

“Para el Senado aconsejo votar por alguien decente de verdad: Mockus, Angélica Lozano o Iván Marulanda. En Cámara de Bogotá y Antioquia apoyo a dos verdes jóvenes: Juanita Goebertus y Daniel Duque, ambos el 110. En el Valle, a otra verde limpia: Catalina Ortiz”, dice Abad en El Espectador.

Guillermo Perry, El Tiempo

“…Porque soy incapaz de votar por nuestra izquierda criolla o por el Ku-Klux-Klan de Ordóñez, pienso hacerlo por la lista de la Alianza Verde, e invito a mis lectores a considerar esta opción”, dice Perry en El Tiempo.

“Todos en esa lista tienen hojas de vida limpias e interesantes. Sobresalen los nombres de Antanas Mockus, Iván Marulanda y Angélica Lozano para el Senado; y los de Juanita Goebertus, Katherine Miranda y Mauricio Toro para la Cámara, por Bogotá”.

Cristina de la Torre, El Espectador

“Votar no es sólo un derecho, es también un compromiso con el país. Para que el escepticismo mute en acción transformadora. Y habrá por quién votar: por Angélica Lozano, Antonio Sanguino e Iván Marulanda para Senado por los verdes; en el mismo partido, para Cámara en Antioquia, por Daniel Duque y, en Bogotá, por Juanita Goebertus. Colombia merece un Congreso distinto del de las bancadas maquinadoras y uñonas. ¡A cambiar la historia!”, dice de la Torre en El Espectador.

Rafael Isaza, El Colombiano

“Lo sensato es que el próximo domingo 11 de marzo, las personas que están convencidas de que la paz sin justicia no es posible, voten por el Centro Democrático. Basta señalar el logo que lo identifica. También puede solicitar el tarjetón para señalar el candidato de su preferencia de este grupo.”, según Isaza.

Gloria Arias Nieto, El Espectador

“El 11 de marzo votaré para la Cámara por Juanita Goebertus (#110), abogada y politóloga convencida del valor del diálogo, el poder de la concertación y la necesidad de tender puentes conceptuales. Promete trabajar por la seguridad ciudadana y la desintegración de bandas criminales. Que Sergio Jaramillo la haya tenido durante tantos años de pupila y coequipera me da una excelente señal. Me encanta su tendencia a la empatía, su mirada limpia y que no ofrece milagros.

“Para el Senado votaré por Mockus (#1). Sí, ya sé… no importa: me basta saber que fue él quien nos inculcó temas de cultura ciudadana. Me gusta que llegue al Congreso un intelectual sin filtro, un maestro, un hombre extraño y plural, para quien violencia equivale a fracaso”, dice Arias en El Espectador.

Carlos Vicente Sánchez, El Diario (Pereira)

“Voten hoy por un risaraldense, no lo hagan por chauvinismo, sino porque sobre senadores o congresistas propios podemos hacer exigencias de desarrollo y un mejor control social. Eso de que se estén ganando sueldos exorbitantes de hasta 40 millones de pesos mensuales, sin que hagan gestiones relevantes para nuestra atrasada pero prometedora región, o se dediquen a calentar silla, responder a lista e irse de los debates descaradamente a pasear en aviones, es una imperdonable y corrupta falta de respeto”, dice Sánchez en El Diario.

“Voten por el risaraldense que quieran, y entiendan que con nuestro voto, tenemos el derecho inalienable de controlar, exigir, criticar a esa persona elegida, sobre todo si se dedican más a la politiquería que a traer recursos y obras. Vote para que tengamos la autoridad moral de pedir resultados, vote por gente buena, fresca y eficiente, ¡pero párese, salga y vote ya!”

Aura Lucía Mera, El Espectador

“Para Senado, a ciegas: me voy con Mockus. Garantía de honestidad. No lo dudo un minuto. Meto mi dedo en la urna y en la candela por él.

Cámara. Mi región. No pertenezco al liberalismo ni a ningún ismo. Me rijo por mi propia y rigurosa anarquía. Voy con Reyes Kuri. Confío en él.

Reflexiono y me sorprendo de mi propio salpicón. Pero voy a ser consecuente. Elijo al ser humano y no a ningún partido. Y así termino de arrancar los pétalos. Marta Lucía, Antanas Mockus y Reyes Kuri pasaron la prueba. Los demás, al tarro de mi basura mental, donde boto lo que me hace daño para mi sanidad mental”, dice Mera en El Espectador.

Rudolf Hommes, El Tiempo

“…Dependiendo de quién es su candidato preferido, lo primero que hay que hacer para que su voto sea útil es procurar votar por aspirantes al Congreso del partido o partidos que lo apoyan. Si no los encuentran y, aun así, desean apoyar al candidato presidencial, voten por las listas de su partido. Por ejemplo, si quiere que Fajardo sea el presidente, vote ‘verde’, y si desea que sea De la Calle, marque la casilla del Partido Liberal en las dos tarjetas electorales que obtiene para elegir senadores y representantes”, explica Hommes en El Tiempo.

Iván Duque ha anunciado, en Caracol y en el programa de ‘Semana’ en el Canal Uno, que si llega a la presidencia acabaría con el acuerdo de paz. Entonces, los que continúan favoreciendo la paz y aspiran a un desarrollo social y a un cambio positivo en la eficiencia del Estado de ninguna manera pueden votar por candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical o del Partido Conservador. En el Partido Liberal hay que votar por los que con seguridad están a favor de la paz, por ejemplo, Olga Lucía Velásquez y Luis Fernando Velasco para el Senado y Losada o Serpa para la Cámara, aunque son delfines. En el Polo, Iván Cepeda y Alirio Uribe son adalides de la paz, y Roy Barreras lo ha sido en el partido de ‘la U’. En el partido Verde están Antanas, Angélica Lozano para Senado y Juanita Goebertus para la Cámara. Los Decentes son propaz.