El proceso comenzó a mediados de marzo cuando el presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussan, envió una carta al Consejo Nacional Electoral denunciando que Jorge Federico Ramírez, el gerente de la campaña del partido Farc, retiró de la cuenta los 5.548.342.960 millones de pesos en una sola transacción.

En ese momento, el magistrado Novoa asumió el caso y explicó que evaluaría las pruebas para determinar si era necesario abrir una indagación preliminar que posteriormente diera paso a una investigación formal. Luego de ese proceso se determinaría si se formulaban cargos por un eventual mal manejo de los recursos destinados a la campaña política del partido o si se archivaba el proceso.

Sin embargo, la magistrada Gómez pidió a la sala plena del CNE que aprobara congelar la cuenta, pero la solicitud no contó con los votos necesarios y debió aplazarse la decisión hasta que un conjuez resuelva la votación, señaló Blu Radio.

Adicionalmente, Bancolombia envió una petición al CNE para saber si permite que se haga movimientos con el dinero depositados en la cuenta personal de Ramírez. El magistrado Emiliano Rivera explicó en esa emisora que busca devolver el dinero a la cuenta original que está a nombre del partido y no en la que está actualmente a nombre de un particular porque se puede estar configurando un peculado en favor de terceros.

Rivera agregó: “El banco de Colombia tiene mucha angustia con los recursos que están siendo manejados en la cuenta de un particular pero que son recursos públicos. Un magistrado dilato la decisión, quería que esto se tomara hasta 48 horas después de radicado el proyecto que presentó la ponente y adicionalmente porque no alcanzaron los votos. El problema es que después no se le puede hacer seguimiento a esos recursos. Bancolombia tiene la gran preocupación porque con esos recursos públicos, desde esa cuenta, se están autorizando unos giros”.

Sin embargo, en la votación de la sala plena el magistrado Novoa presentó un salvamento de voto argumentando que está adelantando la indagación preliminar y que no se puede decretar el congelamiento de las cuentas bancarias de los partidos a través de un concepto porque se estaría violando el debido proceso, agregó ese medio.

En ese sentido, Novoa pide que se respete el trámite de la indagación que el lidera y el estudio de las pruebas para saber si abre la investigación formal al partido Farc.

El magistrado señaló: “El banco de Colombia nos ha reportado los movimientos del partido. Ningún movimiento de ese partido se puede hacer si el banco previamente no autoriza cheques de gerencia con un destinatario concreto y de esa manera el CNE no le ha perdido la trazabilidad al dinero que no se está moviendo en efectivo, sino previa la verificación de la entidad bancaria”.