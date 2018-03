Este es el caso de la senadora Amanda Rocío González Rodríguez, del Centro Democrático, que en estas elecciones de 2018 fue la tercera más votada de ese partido (45.505 votos) por detrás de los senadores Álvaro Uribe y Paola Holguín.

Pese a ser su primera vez en las urnas, superó a curtidos políticos como Ernesto Macías y María Fernanda Cabal.

Amanda González se describe como “médica especialista en auditoría y administración de salud”, y ha trabajado especialmente en el área administrativa en Casanare.

De ese mismo partido se destaca José Jaime Uscáteguí, hijo del general en retiro Jaime Uscátegui (condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán), que con 34.284 votos se quedó con una curul en la cámara de Representantes.

Amigos: me he esforzado por ser un buen hijo, hermano, esposo, padre y líder. Tengo la ilusión de llegar a la Cámara por Bogotá para aportar al bienestar y la felicidad de todos. Por favor denme la oportunidad votando #CD108. Con la ayuda de Dios, no los defraudaré. pic.twitter.com/7Q1H0AphLt

— Jose Uscategui CD#108 (@jjUscategui) 11 de marzo de 2018