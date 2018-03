Pese a que es muy fácil solicitar el medio día libre en las empresas, hay unas condiciones que se deben cumplir.

Según el artículo 3 de la Ley 403 de 1997, el ciudadano tiene derecho a esa media jornada de descanso compensatorio y remunerado. “Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el empleador”, aclara la norma.

Es decir, si usted votó este domingo, tiene plazo hasta el próximo 11 de abril para solicitar el medio día de compensatorio y dárselo a conocer a su empresa. Deberá presentar el certificado original de votación.

Las compañías, por su parte, tienen que garantizarles ese derecho a sus empleados y no podrá negarse a hacerlo. Si no lo hace, puede meterse en problemas con el Ministerio del Trabajo. (Vea también: Gustavo Bolívar no se quedará con el sueldo de senador y reveló a qué lo destinará)

“En el caso de empleados de empresas privadas, pueden presentar una queja ante el Ministerio de Protección Social o la Oficina del Trabajo, explicando la situación ya que la Ley concede el descanso y su disfrute es obligatorio. También puede acudir ante la jurisdicción laboral”, señala la Registraduría.

En lo que tiene que ver con el beneficio para las personas que actuaron de jurados, ellas se beneficiarán con un día completo de compensatorio, el cual deberá ser otorgado y remunerado por las empresas.