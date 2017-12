Este jueves se conocería el salario mínimo de 2018; vea las últimas ‘apuestas’

Por el lado de la Confederación General del Trabajo (CGT), el incremento para el salario mínimo de los colombianos el año entrante debe ser del 7 %, es decir, de 51.640 pesos.

La Centra Unitaria de Trabajadores (CUT) es más ambiciosa y se mantiene en que el aumento debe ser del 9 %, lo que representaría un incremento de cerca de 66.400 pesos.

Caracol Radio enfatiza en que las centrales obreras llegan divididas a la última reunión de la Mesa de Concertación y esto podría llevar a que el incremento, como en otras oportunidades, se fije por un decreto del Gobierno Nacional.

El artículo continúa abajo

La reunión iniciará este jueves a las 10 a.m., en la sede de Compensar de la Avenida 68, en Bogotá. Según RCN Radio, hay mucha tensión porque las propuestas entre las partes son muy lejanas; pese a esto, el Gobierno asegura que se hará un último esfuerzo para no llegar a la instancia del decreto.

“Los empresarios empezaron en el 4.5 o 4.7% y ahora están en el 5.2%, los trabajadores empezaron entre el 10 y el 12% y ahora se ubicaron en el 9%, pero todavía estamos lejos y el Gobierno seguirá haciendo esfuerzos, hasta el último día buscaremos que se logre un consenso, para tener un aumento del salario mínimo que sea negociado y no tenga que darse por decreto”, aseguró la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, citada por RCN Radio.

Una opinión diferente frente al proceso lanzó la CUT este miércoles, al asegurar que no renegociará el aumento si los empresarios no mejoran su oferta. Su argumento está basado en que si el incremento se fija en menos del 9 %, la economía local no se reactivará y no habrá dinero suficiente para el gasto, informó W Radio.

Para tristeza de los trabajadores, en las últimas semanas se conoció un informe del Banco de la República que concluye que el salario mínimo aumentaría un 5,6 % en 2018, es decir, 37.624 pesos. De concretarse esta cifra, monto quedaría fijado en 775.341 pesos.