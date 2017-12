¡Ojo! Estas 10 señales indican que una oferta laboral es falsa

Para advertir a los candidatos que son engañados a diario, el portal Gestionhumana.com de Legis, hace una recopilación de las 10 modalidades más usadas por particulares y empresas inescrupulosas que abusan de la necesidad y la ingenuidad de quienes buscan oportunidades de trabajo para sacar provecho de ellos.

Convocatoria por redes sociales

Aunque no todas son mal intencionadas, hay que poner en duda las ofertas publicadas en redes sociales personales. Lo que se aconseja en estos casos es ir directamente a los prestadores del servicio público de empleo para buscar ofertas no engañosas.

En este caso es recomendable buscar en portales reconocidos de empleo, en las agencias públicas o en las cajas de compensación, en donde hay un proceso de verificación por parte del Ministerio de Trabajo y en donde se asegura que las ofertas que se están publicando en estos sitios son legales.

Pedir dinero para exámenes médicos o gastos administrativos

Ángel Quijano Lizarazo, editor del portal, asegura que esta es la principal señal de alerta para identificar una falsa oferta laboral pues legalmente nadie tiene el derecho de exigir pago alguno de dinero en efectivo o de consignaciones “reembolsables” a los candidatos, en una etapa de pre selección.

Exigir trabajos temporales “disfrazados” de capacitaciones o pruebas

Falsos empleadores convencen a los candidatos para adelantar uno o dos días de trabajo con el pretexto de medir sus capacidades. Según Quijano, “es claramente ilegal el hecho de prestar servicios laborales sin una remuneración, pero sobre todo sin un contrato de trabajo firmado y legalizado”.

Convocatorias a través de correos no corporativos

Hay que dudar de las ofertas laborales si llegan a través de correos personales y sin dominios corporativos. Esta es una manera de abrir la puerta para que las personas interesadas en dichas vacantes terminen timadas.

Empresas inexistentes

Es aconsejable que luego de encontrar una vacante, se verifique la existencia y la actividad de la empresa que está ofertando el cargo de trabajo. Hoy, muchas organizaciones permiten entrar, por medio de sus páginas web, a consultar los perfiles que se buscan, y a verificar en sus bancos de hojas de vida propios.

Inconsistencias en el perfil solicitado

Es una clara señal de engaño la inconsistencia en la descripción del perfil requerido. Si el perfil no es bien definido y no coinciden la experiencia solicitada con las competencias mínimas del candidato, hay gran posibilidad que esa vacante no sea legal.

Revisar direcciones y teléfonos

Al aplicar para un cargo que se ofrece por medios digitales, lo más aconsejable es verificar la dirección física de la empresa y los teléfonos para asegurarse de que es una oferta seria.

Dudar de quienes piden documentos fuera de la hoja de vida

No es legal que además de su hoja de vida, en la primera etapa del reclutamiento, la empresa le pida a sus candidatos otros documentos como los recibos de los servicios públicos o documentación personal relacionada con el domicilio o la intimidad propia de cada quien.

Solicitar visita domiciliaria en la primera parte del proceso de selección

A todas luces es sospechoso que en la etapa de pre selección, y antes de la entrevista personal, se hable de una visita domiciliaria. Esto puede mostrar una irregularidad o una falta de atención por parte de la organización que esté realizando la selección. Lo lógico es que antes de anunciar una visita domiciliaria, debe haber una entrevista personal o un contacto previo con el candidato.

Exigencias por medio de una llamada telefónica

Hay que poner especial cuidado con las solicitudes que se realizan por medio de llamadas telefónicas. Lo normal en estos casos es que la empresa se comunique para coordinar la entrevista o la citación para presentar las pruebas psicotécnicas y nunca para solicitar ni dineros ni entrega de documentos.