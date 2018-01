¿Cuánta plata le han ofrecido a Vicky Dávila por publicar un trino en su Twitter?

Según la periodista, una persona que trabaje en periodismo y que sea denominada como “influenciador” no debe hacer propagandas y, si de eso se tratara, ella ha perdido mucha plata.

Entre las anécdotas que tiene como influenciadora a través de diferentes redes sociales, especialmente Twitter y YouTube, Vicky destacó la oferta en dinero y otras cosas que le han hecho varias marcas.

“En el tema de los trinos a mí me han hecho muchas ofertas porque yo tengo 2’600.000 seguidores (…) y le ofrecen a uno 8, 10 o 12 millones de pesos por poner tres trinos en el mes”, afirmó la periodista en La W.

Para ella, la credibilidad queda en juego cuando un periodista (que es influenciador) acepta este tipo de ofertas.

El artículo continúa abajo

También dice que, durante el año que estuvo sin un trabajo formal (luego de su salida de RCN), le ofrecieron muchas cosas. “Me ofrecieron ir a hacer unos viajes, una marca muy importante de tiquetes aéreos, me daban tiquetes para toda la familia y yo tenía tiempo porque no tenía trabajo… y no fui capaz porque me sentía como si estuviera perdiendo la virginidad”, agregó Vicky.

Dice, además, que ha rechazado oferta de varias empresas para que utilice cremas y diga, por ejemplo, que eso es lo que utiliza para evitar las arrugas.

Por otra parte, en la lista que publicó Google este viernes también destacó a otros influenciadores, conocidos en la televisión colombiana, como Pirry y el padre Linero.