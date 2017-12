¡Empiece 2018 con trabajo! Estas son las mejores ofertas laborales de diciembre

El año está próximo a terminar y la mejor opción es comenzar uno nuevo en una buena empresa y con grandes oportunidades.

Estas son las mejores que publica por estos días el portal Terecomiendo.com y en empresas serias:

Esta empresa requiere meseros para trabajar en el sector hospitalario. Importante tener experiencia mínima de 6 meses, y que sean personas activas, ágiles y con excelente actitud de servicio. Contratación inmediata.

Salario base: $ 737.717

Salario variable: Prestaciones

Ciudad: Bogotá

Vacantes: 100

El artículo continúa abajo

Esta compañía requiere auxiliar de aseo con experiencia mínima de 6 meses, con excelente presentación personal, emprendedora, buena actitud, disponibilidad de tiempo, preferiblemente con experiencia con máquinas de aseo. ¡Si cumples con el perfil, esta oferta es para usted! Contratación inmediata.

Salario base: $ 737.717

Salario variable: Prestaciones

Ciudad: Bogotá

Vacantes: 100

Empresa del sector cárnico ubicada en Fontibón requiere Cortadores de carne especializados, imprescindible tener habilidad en cortes y manejo de herramientas. Se realiza prueba técnica de habilidad, persona comprometida, responsable y proactiva.

Salarios promedio: $ 800.000 a $ 1.000.000

Ciudad: Bogotá

Vacantes: 40

Manos maestras requiere oficiales de Carpintería en obra con experiencia mínima de 5 años. Debe tener herramienta básica de carpintería de mano y taladro inalámbrico y eléctrico propio, tener manejo de herramientas de corte como Sierra, Caladora, Ingletadora, sierra de banco, persona responsable, comprometida y pro activa.

Salario: $ 1’820.000 + Prestaciones

Ciudad: Bogotá

Vacantes: 40

La empresa requiere cocineros y auxiliares de cocina, preferiblemente que vivan en Zipaquirá o alrededores, con experiencia en alimentación masiva, que tengan conocimientos en preparación de alimentos.

Salario: $ 737.000 a $ 830.000

Ciudad: Zipaquirá

Vacantes: 15

Swapps requires bilingual Project Manager with experience in software. He/she will be in charge of communication with clients in USA/Colombia and to coordinate the work of developers to deliver projects with great quality on time and within the budget.

Salario: $ 2’000.000

Ciudad: Cali

Vacantes: 1