Los 13 destinos más baratos para viajar por el mundo en este 2018

En lista se destaca a Barichara, en Santander, como el único destino colombiano entre los 33 que listó Forbes de todo el mundo.

Según esa prestigiosa publicación, estos son los lugares que vale la pena visitar este año, entre otras cosas, porque no lo dejarán con su bolsillo roto:

Albufeira, Portugal

Luxe Tiffany, una experta en hoteles de lujo recomienda este destino para pasar unas buenas vacaciones en el sur de Portugal. Se destaca su clima, playas maravillosas y hoteles económicos con una buena ubicación.

Según Forbes, el precio de la comida y vino son razonables. Una buena opción es alquilar un carro para conocer los lugares más atractivos.

Trujillo, Perú

La publicación destaca que las playas del norte de este país suramericano son una buena opción porque con un presupuesto razonable se puede disfrutar de actividades de aventura, culturales y comidas en restaurantes exclusivos.

En cuanto a alojamiento, Forbes destaca que una noche en un hotel cuatro estrellas puede costar un precio cómodo de 65 dólares.

Saint Martin, Francia

Las personas que han soñado con conocer Francia no pueden dejar de visitar este destino. Un hotel allí puede costar 169 dólares la noche y entre sus mayores atractivos se destacan sus playas. Según Forbes, esta isla caribeña es única y sus precios asequibles se deben, entre otras cosas, a que este lugar fue devastado por el huracán Irma, y ahora se encuentra en reparación.

Forbes, además, destaca que el alojamiento puede resultar más económico si se utiliza Airbnb. Se pueden conseguir propiedades por 50 dólares la noche.

Nápoles, Italia

Tener acceso a una de las cocinas más apreciadas de Italia puede resultar económico si se opta por este destino. De acuerdo con la revista, Nápoles es conocido como la cuna de la pizza y se puede disfrutar de una muy deliciosa por tan solo 5 dólares.

Además, destaca que es una de las ciudades más antiguas de Europa por lo que puede resultar un destino seductor para las personas amantes de la cultura y el arte contemporáneo.

Islas Cook

Está compuesto por 15 islas, ubicadas en menos de 100 millas cuadradas. Entre las características más destacadas de este destino se encuentran la belleza tropical, arrecifes vibrantes y una combinación muy agradable entre lo tradicional y lo moderno.

Según ese medio, una de las islas que no se puede perder cuando visite este lugar es Rarotonga o ‘Raro’, formada por playas vírgenes y montañas. Allí hay hoteles, restaurantes llamativos, cafés y una destilería en donde se produce vodka de plátano.

Dubrovnik, Croacia

Dos influenciadoras digitales citadas por Forbes aseguran que este lugar es muy llamativo, entre otras cosas, porque está rodeado de muros de piedra macizos. Además, hay casas y monumentos muy bien conservados y desde la isla se puede ver con detalle la costa del Adriático.

Quienes han viajado recomiendan no perderse las fortalezas medievales porque son un verdadero espectáculo.

Santa Fe, Nuevo México

Patricia Stone, fundadora de Global Adventuress, describe a este destino como un vórtice creativo que crece a 7.200 pies, en las estribaciones de las montañas Sangre de Cristo.

Esta ciudad tiene 407 años y se destaca como la capital más antigua de Estados Unidos. Entre sus atractivos se encuentran sus más de 250 restaurantes, 300 galerías de arte y una docena de festivales y ferias que descrestan cada año a miles de visitantes.

Uzbekistán

Este destino, ubicado en Asia Central, es destacado por Forbes por ser una mezcla de la influencia persa y soviética, comida, cultura y sitios religiosos.

Para disfrutar de los paisajes y cultura de Uzbekistán hay que pagar una visa que, para los ciudadanos de Estados Unidos, tiene un valor de 160 dólares.

Además, la mayoría de los hoteles cuestan menos de 100 dólares, salvo el más reconocido de todos, Hyatt Regency Tashkent, en donde la noche vale alrededor de 240 dólares la noche.

Vancouver, Canadá

Según fuentes citadas por Forbes, este destino en territorio norteamericano puede resultar asequible si se tiene en cuenta que el cambio por cada dólar estadounidense es de 0,80 centavos. Se trata de una de las ciudades con mayor diversidad étnica y lingüística de Canadá, y el 52 % de sus residentes tiene un idioma que no es el inglés.

Vancouver, según describe Forbes, es una ciudad dentro de una selva tropical, literalmente.

Phuket, Tailandia

Para este destino, la revista cita una plataforma de medios para adolescentes llamada Affinity, en donde un usuario publicó lo siguiente:

“Cuando se trata de destinos baratos, no se puede vencer a Tailandia. Phuket es un hermoso lugar de playa que es famoso por su gente agradable, hoteles asequibles y comida increíble. La temporada baja es en la primavera y el invierno. (No vaya durante el verano porque va a llover todos los días.) Una vez en Phuket, diríjase a la playa de Patong por la noche: la vida nocturna es algo digno de ver, con música alta y entretenimiento constante. Al día siguiente, debes dirigirte a la ciudad de Phuket. Con sus coloridos edificios, la ciudad de Phuket parece que entraste en Portugal. Hospédese en Andakira Hotel Patong por menos de US$ 50 por noche. Antes de salir de Phuket, asegúrese de tomar un ferry por alrededor de US$ 30 ida y vuelta a las islas Phi Phi: es un viaje en bote de dos horas, pero vale la pena”.

Karpathos, Grecia

En este destino, Forbes también cita a Elizabeth Avery, fundadora de un sitio web con ofertas y consejos sobre ahorros de viaje llamado Solo Trekker. Sobre visitar este lugar, ella afirma:

“La isla griega de Karpathos ofrece mucho del mismo atractivo que el elegante Santorini y Mykonos, pero con la ventaja de precios más bajos. Karpathos es la segunda más grande de la cadena de la isla del Dodecaneso, que incluye Rodas. Karpathos se remonta al siglo V a.C., ofreciendo a los aficionados a la historia una forma de tener dos viajes en uno, combinando el sol y la arena con un paso atrás en el tiempo. Las ruinas antiguas todavía se pueden ver en Aghia Anastasia, mientras que la historia de la isla se puede estudiar con más detalle en el Museo Arqueológico. Además de descansar en las playas de arena blanca, los viajeros activos pueden elegir entre una selección de deportes: pesca, windsurf, buceo de superficie, buceo y navegación. Lejos del camino turístico muy usado, Karpathos tiene laderas cubiertas de vibrantes flores silvestres y pequeños pueblos como Arkasas para explorar. La capital de la isla, Pighadia, es una ciudad moderna, pero en ciudades pequeñas como Olympos, el vestido tradicional todavía se usa día a día y la vida tiene la sensación auténtica del pasado. Karpathos tiene muchos apartamentos y estudios para alquilar, lo que resulta en un ahorro real. Hay muchos hoteles económicos de menos de US$ 100. Múltiples restaurantes y tabernas salpican el campo, donde puede saborear platos tradicionales griegos a precios bajos”.

Moab, Utah

Sobre este destino, Michelle Schroeder-Gardner, fundadora del sitio web de finanzas Making Sense of Cents, asegura:

“Moab, Utah es un gran lugar para viajar si buscas explorar el aire libre. Hay dos parques nacionales en esta ciudad: el Parque Nacional Canyonlands y el Parque Nacional Arches, junto con parques estatales y muchas áreas recreativas por todas partes. Puede acampar de forma gratuita en diferentes áreas de la ciudad, o también hay hoteles y Airbnbs. Si te gusta acampar, entonces como dije, puedes acampar gratis en un hermoso lugar con vistas a la montaña o al cañón. Una forma económica de ver Moab es alojarse en una de sus muchas cabañas. Por ejemplo, puede hospedarse en Archview RV Park en una cabaña de camping básica con dos camas por solo US$ 78 por noche. En Moab, hay una cantidad infinita de actividades”.

Barichara, Colombia

Forbes cita a Amie O’Shaughnessy, fundadora y CEO de Ciao Bambino, que considera que Colombia se ha convertido en un destino muy atractivo por cuenta del fuerte valor del dólar.

En el caso de Barichara, asegura la publicación, es uno de los pueblos más hermosos de los Andes y una noche en un buen hotel puede costar menos de 200 dólares. Además, es el lugar perfecto para conocer y disfrutar de unos paraísos hermosos y de la verdadera hospitalidad de la gente colombiana.

“Aunque no es un destino turístico típico, Barichara es perfecto para los viajeros de aventura que disfrutan de actividades como el parapente. Un viaje a Barichara se puede combinar con la ciudad de Salamina, donde los viajeros encontrarán una arquitectura estrafalaria y una famosa producción de café, y/o la vibrante ciudad de Medellín, que cuenta con música, museos, vida nocturna y gente amable”, destaca Forbes.

Además de los 13 mencionados, estos son otros destinos (económicos) destacados por la revista Forbes para ser visitados en este 2018.

La Paz, Bolivia

Australia / Nueva Zelanda

Zanzibar

Oaxaca, México

Mo’orea, Isla en la Polinesia Francesa

Mostar, Bosnia

Islas Komodo, Indonesia

Costa central, California

South Lake Tahoe

Sri Lanka

Fez, Marruecos

Windhoek, Namibia

Jaisalmer, India

Piran, Eslovenia

San Juan, Puerto Rico

Kuala Lumpur, Malasia

Territorio del Norte, Australia

El Caribe

Hurghada, Egipto

Manaus, Amazon, Brasil

Fotos: Getty.